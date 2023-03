Franse strijd tegen hogere pensioenleeftijd verhardt: ‘We gaan alles platleggen!’

Stakers bij Exxon-Mobil nabij Le Havre. ‘Heel Frankrijk moet vandaag tot stilstand komen,’ lieten de gezamenlijke landelijke vakfederaties weten. Beeld AFP

Bij Franse kerncentrales wordt al sinds vrijdag gestaakt. Bij drie centrales is de elektriciteitsproductie verlaagd. ‘En we gaan de acties uitbreiden naar waterkrachtcentrales,’ liet vakbond CGT Energie weten. Vrachtwagenchauffeurs gaan rond Parijs blokkades uitvoeren. ‘Dat kan tot leiden tot tekorten in supermarkten,’ waarschuwde vakbond CFDT Route.

In het departement Côtes-d’Armor, in de punt van Bretagne, hebben acht vakbonden samen de strijdbijl opgegraven. “Steeds meer Fransen zijn tegen een hogere pensioenleeftijd. We gaan alles platleggen!” lieten ze weten.

In Frankrijk wordt al weken gestaakt en gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Vandaag wordt het protest in de hoogste versnelling gezet. Heel Frankrijk moet tot stilstand komen, lieten de gezamenlijke landelijke vakfederaties weten.

In het openbaar vervoer en in het onderwijs wordt gestaakt. Vliegvelden en olieraffinaderijen doen mee. Bedrijven als Renault en Airbus moeten op slot.

Regering: ‘Gooi het land niet plat’

“Het wordt een historische dag,” aldus Fabien Roussel, voorzitter van de Franse Communistische Partij. “Het is zeker vijftig jaar niet voorgekomen dat alle vakbonden samen oproepen om het land plat te leggen.” CGT-voorman Philippe Martinez: “De bedoeling is dat vele miljoenen Fransen het werk neerleggen.” De acties moeten elke 24 uur worden verlengd. “Het zou mooi zijn als werknemers in bedrijven straks twee uur per dag gaan staken.”

Bij de spoorwegen liggen de plannen al klaar. “We willen tien dagen lang het werk neerleggen en zeker twee weekenden lang Parijs blokkeren,” liet een grote spoorvakbond (Unsa) weten.

Hoe hoog de opkomst en deelname echt zullen worden is nog onduidelijk. De regering van president Macron is wel bezorgd. “Gooi het land niet plat. Laat mensen hun kinderen gewoon naar school brengen, laat ze hun boodschappen doen,” was de oproep van de regering.

Concessies

De Fransen zelf lijken er niet zo mee in hun maag te zitten. Uit een recente peiling blijkt dat zes op de tien Fransen de nieuwe actiedag steunen. “De Fransen vinden de pensioenhervormingen onrechtvaardig. De lasten worden volgens hen niet eerlijk verdeeld,” zegt Erwan Lestrohan van onderzoeksbureau Odoxa. “Ze zijn bang dat vooral kwetsbare groepen worden getroffen: arbeiders, vrouwen, mensen die al heel jong zijn gaan werken.”

Dat signaal heeft de regering opgepikt. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn concessies gedaan. Zo mogen Fransen die als tiener begonnen met werken, straks vroeger met pensioen dan op hun 64ste. Tijdens de behandeling in de Senaat wordt gesproken over de positie van vrouwen: zij hebben vaak minder pensioenopbouw door bijvoorbeeld een zwangerschap.

Toch blijven met name linkse partijen zich verzetten. “De regering zegt dat er enorme tekorten gaan ontstaan in de pensioenkas. Maar volgens de eigen adviesraad van de regering, de COR, valt dat reuze mee. Er zijn zelfs scenario’s waarbij de uitgaven en inkomsten in evenwicht kunnen blijven,” vertelt Kamerlid Marie-Charlotte Garin van De Groenen. “Ons pensioensysteem loopt geen gevaar.’’

Spierballen

Bovendien speelt er volgens haar een fundamentelere kwestie. “Wij Fransen zijn gehecht aan onze sociale verworvenheden, zoals de pensioenen. Daar hebben we decennia lang voor gestreden. Dus dat geef je niet zomaar op. Niet alles in het leven hoort om werk te draaien. Er is ook een leven naast, of ná het werk. Daarom zijn we tégen werken tot je 64ste.”

De parlementaire behandeling van de pensioenplannen gaat nu een cruciale fase in. In de Franse Tweede Kamer, de Assemblée waarin niet één partij de meerderheid heeft, waren de debatten zo chaotisch dat niet eens gestemd kon worden over alle wetsartikelen.

Deze week is de Senaat aan zet. De verwachting is dat de rechtse meerderheid daar instemt met de plannen van president Macron, mits de regering enkele nieuwe concessies doet. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer een compromis vinden.

“In de politiek is het nu spannend en daarom willen de vakbonden vandaag hun spierballen laten zien,” zegt Erwan Lestrohan. Uit peilingen van Odoxa blijkt dat 54 procent van de Fransen zelfs acties en stakingen steunt als die ná vandaag doorgaan en het openbare leven voor langere tijd stilleggen. “Vergeet niet dat de stakingen en demonstraties van de afgelopen weken al bij de grootste van de laatste decennia horen.”