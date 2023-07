Franse stad gaat dna uit hondenpoep controleren: ‘Slecht gedrag moet bestraft worden’

De inwoners van Béziers zijn verplicht om bij hun dierenarts een dna-test voor hun hond te laten afnemen. Beeld Getty Images

Drollen die op de stoep of het wegdek in het centrum van de stad worden gevonden, zullen op dna worden onderzocht. En zo kan via de databank getraceerd worden welke hond, en vooral ook welke eigenaar, de uitwerpselen heeft laten liggen.

“Ik heb zó genoeg van hondenpoep,” zegt de rechts-radicale burgemeester Robert Ménard. “Alle gemeenten zouden dit moeten doen. Slecht gedrag moet bestraft worden.”

De inwoners van Béziers zijn verplicht om bij hun dierenarts een dna-test voor hun hond te laten doen. Dat mag gratis, op kosten van de gemeente. Alleen met een officieel dna-paspoort mag de hond mee uit wandelen worden genomen in het centrum van Béziers. Wie de pas niet bij zich heeft, krijgt een boete van 38 euro.

Boete van 122 euro

Als gemeenteambtenaren poep op straat vinden, kunnen ze dat op erfelijk materiaal laten testen. De politie mag vervolgens in de databank op zoek gaan naar een match tussen drol en dader. De eigenaar van de hond krijgt daarna een boete van 122 euro. De maatregel is deze week van kracht geworden en gaat voorlopig twee jaar gelden.

“Zo’n systeem bestaat al in Spanje, Italië en Groot-Brittannië,” aldus burgemeester Ménard. “Het kost mensen vijf minuten van hun tijd én het leidt tot minder hondenpoep op straat. We hebben het uitgerekend: we haalden tot nu toe nu zo’n duizend hondendrollen per maand van straat, alleen al in het centrum van de stad. Daar moet wat aan gebeuren.”

En toeristen die onwetend hun hondje meenemen? “Als mensen van buiten Béziers komen zullen we soepelheid betrachten,” aldus Ménard.