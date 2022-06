Franse serieverkrachter kon twintig jaar straffeloos zijn gang gaan

Beeld Getty Images/EyeEm

Het duurde slechts een paar minuten, maar zorgde voor een jarenlang trauma, vertelde een Française in een lokale krant. Ze werd in 2002 aangevallen door een man. “Hij greep me vanachter bij mijn paardenstaart en duwde een mes op mijn keel. Hij bond me vast en begon me te betasten. Ik dacht maar één ding: dit wordt mijn dood.”

Een vrouw die in dezelfde buurt woonde vertelde een soortgelijk verhaal, over een onbekende die haar van achter aanviel. “Hij zette een mes op mijn keel en zei: ‘als je iets zegt, vermoord ik je.’ Hij sleepte me mee, legde me neer op mijn buik en bond mijn handen en voeten vast.”

Handschoenen en masker

En zo ging Fransman Dino Scala iedere keer te werk. Steeds op exact dezelfde manier. Hij sloeg altijd ’s morgens toe. Altijd in de buurt van zijn eigen huis, in het stadje Pont-sur-Sambre vlak bij de Belgische grens, voor hij naar zijn werk ging.

En niet één slachtoffer zag zijn gezicht. “Hij viel de vrouwen van achter aan, ’s morgens terwijl het nog donker was. Hij droeg handschoenen en was gemaskerd,” vertelde de openbaar aanklager. Dat deed Scala niet een keer of twee keer, maar meer dan vijftig keer. Niet een maand of een jaar, nee: twintig jaar lang.

Vanaf vrijdag staat Dino Scala (61) terecht. Het vooronderzoek duurde maar liefst vier jaar. Die tijd was vooral nodig vanwege het ongekend hoge aantal slachtoffers.

“Hij wordt verdacht van 56 gevallen van verkrachting en seksueel geweld, gepleegd tussen 1998 en 2018,” aldus zijn advocaat Margaux Mathieu. “In de meeste gevallen heeft hij een bekentenis afgelegd. Het proces zal daarom vooral gaan over de vraag: wie is deze man en waarom deed hij wat hij deed?”

‘De ideale huisvader’

Scala was volgens vrienden en familie ‘de ideale huisvader’. Hij is getrouwd met Sandrine, heeft kinderen en is opa. In Pont-sur-Sambre kent bijna iedereen hem. Hij heeft er lang gevoetbald, werd later trainer, en daarna voorzitter van de club.

“Dino organiseerde van alles en nodigde ook iedereen bij hem thuis uit,” vertelde burgemeester Michel Detrait.

Scala werkte als onderhoudsmonteur bij een elektronicabedrijf en ook daar: nooit klachten.

Weekblad Paris Match sprak met bekenden van hem, die hem bijna allemaal omschreven als ‘een goede vader, de perfecte echtgenoot en een fijne collega’.

Jager en prooi

Maar de geliefde huisvader kon ’s morgens vroeg, zodra hij de deur achter zich dichttrok, zomaar veranderen in een serieverkrachter. Hij ging elke keer minutieus te werk. Na zijn aanhouding vertelde hij tegen de politie een ‘jager’ te zijn. Hij zocht een prooi uit en volgde die dan dagenlang. Vervolgens koos hij het ‘beste’ moment uit om aan te vallen. Hij ‘kon niet anders’, zei hij tegen de politie. Hij volgde zijn ‘impulsen’.

Dat deed hij twintig jaar lang ongestoord. Tot er in 2018 belletjes gingen rinkelen in Erquelinnes, een paar kilometer van zijn woonplaats, net over de Belgische grens. Daar werden tussen 2004 en 2008 zeven vrouwen aangevallen. Onderzoek leverde niets op en zelfs een politietekening van zijn gezicht, op basis van één getuigenis, leidde tot niets.

Kenteken

Maar toen de stad jaren later bewakingscamera’s ophing, werd er een verdachte auto met Frans kenteken gesignaleerd. Het kenteken leidde naar Scala. Zijn dna werd afgenomen en dat matchte met sporen die waren gevonden bij slachtoffers. De Fransman legde meteen een bekentenis af.

Van de 56 vrouwen die hij in twintig jaar tijd aanviel, zijn er inmiddels twee overleden. De 54 anderen worden de komende drie weken in de rechtbank verwacht, om de vermeende dader voor het eerst recht in de ogen te kunnen kijken. Eén van de slachtoffers kon het in 2018 niet geloven dat de dader alsnog was opgepakt – zestien jaar nadat hij haar had aangevallen. “Als ik ooit voor hem sta, spuug ik hem recht in zijn gezicht.”