Franse seriemoordenaar-expert ontmaskerd: verzon dood eigen vrouw

Stéphane Bourgoin (links) schudt de hand van de Franse zanger Johnny Hallyday (rechts). Beeld AFP

Decennialang liep alles op rolletjes voor de inmiddels 67-jarige Bourgoin. Hij schreef tientallen boeken en was een graag geziene gast in Franse én Belgische talkshows. Als expert gaf hij commentaar bij tal van misdaadzaken, waaronder die van Marc Dutroux.

Zijn ‘carrière’ kende een tragisch begin, had Bourgoin altijd volgehouden. In 1976 werd zijn vrouw Eileen vermoord door een man die later schuld zou bekennen aan 41 moorden. Daar, met die noodlottige gebeurtenis, zou Bourgoins fascinatie met seriemoordenaars zijn geboren.

Maar niets blijkt minder waar. Het Franse onderzoekscollectief 4ème Oeil Corporation ontrafelde langzaam maar zeker het web aan leugens dat Bourgoin in de loop der jaren had gesponnen. Niet alleen bleek Bourgoins vrouw niet te zijn vermoord door een seriemoordenaar, ook had de Fransman niet getraind bij de FBI, Charles Manson nooit geïnterviewd en bij lange na niet de zeventig seriemoordenaars ontmoet die hij claimde.

De reputatie van Bourgoin brokkelde de afgelopen weken stukje bij beetje af, tot hij het dinsdag niet langer kon ontkennen. In een interview met Le Parisien gaf de gevallen expert zijn leugens toe. ‘Ik schaam me dood dat ik heb gelogen, dat ik van alles verborgen heb gehouden.’

Allemaal onzin

‘Het was onzin, allemaal onzin,’ ging Bourgoin verder. ‘Ik wilde niet dat mensen de echte identiteit zouden kennen van iemand die niet mijn partner was, maar die ik een keer of vijf, zes had ontmoet.’

Daarmee doelde Bourgoin op ‘zijn’ Eileen. Zij had nooit bestaan, gaf hij toe, maar was gebaseerd op Susan Bickrest, een vrouw die hij had ontmoet in een bar in Florida. In 1975 werd zij vermoord door seriemoordenaar Gerald Stano, die later inderdaad werd veroordeeld voor 41 moorden. Maar de vrouw van Bourgoin was Bickrest nooit geweest.