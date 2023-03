Franse Senaat keurt verhoging pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar goed

De Franse Senaat tijdens een debat over de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. Beeld AFP

Na felle tegenstand door de linkse partijen werd het artikel met 201 stemmen tegen 115 goedgekeurd. De rechtse partijen hebben een meerderheid in de Franse Senaat. Volgens de Franse regering moet het pensioenbestel op de schop omdat het onbetaalbaar is geworden, mede vanwege de vergrijzing, waardoor er doordat er relatief veel meer gepensioneerden zijn.

De bedoeling is om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen en tegen 2030 naar 64 jaar te brengen. Daarnaast zullen werknemers vanaf 2027 ook 43 jaar gewerkt moeten hebben om een volledig pensioen te kunnen ontvangen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn meerdere concessies gedaan. Zo mogen Fransen die als tiener begonnen met werken, straks vroeger met pensioen dan op hun 64ste.

Massale demonstraties

Fransen zijn de afgelopen maanden meerdere keren massaal de straat op gegaan om hun onvrede over de plannen kenbaar te maken. Ook waren er grote stakingen in onder meer het onderwijs en het openbaar vervoer. Dinsdag demonstreerden volgens de vakbonden in het hele land nog 3,5 miljoen mensen tegen de plannen van de regering. Verspreid over het land vonden zeker 260 demonstraties plaats, waarvoor ruim tienduizend politieagenten op de been waren. De vakbonden spraken van een ‘historische’ opkomst. Zaterdag is er weer een actiedag gepland.

Hoewel uit peilingen blijkt dat de meeste Fransen achter de acties staan, houdt de regering vooralsnog voet bij stuk. Donderdag wordt in de Senaat verdergepraat over de overige voorgestelde hervormingen van het pensioenbestel. De Franse regering hoopt de besprekingen over de volledige pensioenhervorming zondag af te ronden in de Senaat, om op 16 maart te kunnen stemmen in de beide kamers van het parlement.