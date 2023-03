Franse regering drukt omstreden pensioenwet door voordat Kamer stemt, premier uitgejouwd

Franse premier Élisabeth Borne. Beeld AP

De grondwet biedt die mogelijkheid. Het parlement kan alleen nog de wetgeving blokkeren met een motie van wantrouwen en de val van de regering.

Borne is naar de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, gekomen om de afgevaardigden te vertellen dat de regering de pensioenhervorming doorvoert zonder stemming. Er ontstond groot rumoer en parlementsleden begonnen het volkslied te zingen. De premier werd uitgejouwd en de zitting werd geschorst.

De regering beschouwt het bestaande pensioenstelsel als onbetaalbaar en verouderd. De aanpassingen van het stelsel zijn volgens de regering noodzakelijk. Volgens vakbonden deugen die aanpassingen helemaal niet.

De senaat heeft donderdag wel ingestemd met het pakket pensioenhervormingen. De regering lijkt zich weinig aan te trekken van de aanhoudende en felle protesten in heel het land. Een meerderheid van centrumrechtse en rechtse senatoren keurde de plannen goed. Ze had eerder al ingestemd met het meest omstreden onderdeel, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar.

Motie van wantrouwen

De Nationale Vergadering zou donderdag over het wetsvoorstel stemmen, maar de regering vreest dat een meerderheid er niet haalbaar is. Dankzij een grondwetsartikel kan de wetgeving zonder stemming worden doorgedrukt tenzij de regering ten val komt. Het besluit van Macron en Borne leidt naar verwachting tot moties van wantrouwen in het parlement.

In heel Frankrijk zijn er betogingen en stakingen tegen de pensioenhervorming. Sinds 19 januari zijn er acht nationale protestdagen geweest, woensdag was de achtste. De opkomst was woensdag volgens de autoriteiten veel lager dan bij eerdere protestdagen. Er zouden in heel het land 480.000 mensen hebben betoogd, van wie 37.000 in de hoofdstad. De vakbonden geven veel hogere aantallen actievoerders op. De links-radicale bond CGT spreekt van 1,7 miljoen demonstranten van wie 450.000 in Parijs.