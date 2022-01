Franse president Macron: ‘Het doel: ongevaccineerden het leven zuur maken’

De Franse president, Emmanuel Macron. Beeld AFP

Macron deed zijn uitspraken op een gevoelig moment: hij probeert nieuwe wetgeving door het parlement te loodsen die ervoor moet zorgen dat alleen volledig gevaccineerden aanspraak kunnen maken op de Franse gezondheidspas. Geen ‘pass sanitaire’ maar een ‘pass vaccinale’. Geen 3G maar 2G.

“We moeten ze op het hart drukken dat ze niet langer naar het restaurant kunnen gaan. Niet naar een theater, niet naar de bioscoop,” zei Macron. “Mijn doel is niet om de Fransen het leven zuur te maken, maar de ongevaccineerden – die wel. En dat blijven we doen, tot het einde. Dat is de strategie.”

De nieuwe regelgeving moet op 15 januari ingaan en vormt een belangrijk drukmiddel in de Franse strijd tegen de oprukkende omikronvariant. De strategie is gericht op vaccinatie. Ruim driekwart van de 67 miljoen Fransen is volledig gevaccineerd, een derde heeft een booster ontvangen. Nachtclubs zijn gesloten, maar veel andere horeca, musea en bioscopen zijn open. De nieuwe gezondheidspas moet dat zo houden.

‘Het ambt onwaardig’

Macrons politieke rivalen konden zijn verhaal in Le Parisien – waarin hij ook aangaf zich zeer waarschijnlijk opnieuw te kandideren voor het presidentschap – niet waarderen. Marine Le Pen, Macrons eeuwige rivaal op de uiterste rechterflank, noemt zijn woorden ‘niet waardig voor het ambt’ van de president. “Hij maakt van ongevaccineerden tweederangsburgers.”

Jean-Luc Mélenchon, die diametraal tegenover Le Pen op de uiterste linkerflank bivakkeert, noemde Macrons uitspraken ‘vreselijk’. “Het is duidelijk dat de gezondheidspas een collectieve straf vormt tegen individuele vrijheden.”

Het debat over de nieuwe ‘pass vaccinale’ sleept nu al dagen voort, maar de verwachting is dat Macrons voorstel een meerderheid krijgt. Politici die vóór de pas willen stemmen, maakten eerder deze week bekend doodsbedreigingen te hebben ontvangen.