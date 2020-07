Franse premier Édouard Philippe opgestapt

De Franse eerste minister Edouard Philippe en zijn regering treden af. Dat maakte het Élysée-paleis, het kantoor van president Emmanuel Macron, vrijdag bekend.

Er werd al langere tijd gespeculeerd dat Macron zijn kabinet gaat herschikken. Onlangs leed zijn partij LREM een pijnlijke nederlaag in de Franse gemeenteraadsverkiezingen. Premier Philippe zag zijn populariteit de laatste maanden juist flink stijgen, mede door zijn aanpak van de coronacrisis. In de peilingen is hij nu zelfs populairder dan zijn president.

Een nieuwe premier kan president Macron nieuw elan bezorgen. De vervanger van Philippe zou meer nadruk kunnen leggen op sociaal- en klimaatbeleid. Daarmee kan Macron wellicht een deel van de ontevreden kiezers terughalen.

Het Élysée meldt dat Philippe voorlopig de regeringszaken blijft waarnemen tot er een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Sinds Macron halverwege juni had gezegd dat hij zijn presidentschap wilde ‘heruitvinden’, werd er gespeculeerd over de positie van Philippe. Bij kabinetsherschikkingen in Frankrijk is het normaal dat de premier zijn ontslag aanbiedt.

Le Havre

Bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder deze week werd Philippe verkozen tot burgemeester van Le Havre. Nu hij geen premier meer is, wordt Phillipe mogelijk burgemeester van de havenstad, een functie die hij eerder al zeven jaar vervulde.

Er wordt gespeculeerd dat Philippe zich bij de presidentsverkiezingen, in 2022, kandidaat wil stellen. Gezien zijn populariteit zou hij een grote bedreiging vormen voor president Macron.