Franse oud-generaals waarschuwen voor een burgeroorlog

Ex-generaal Christian Piquemal tijdens een Pegida-bijeenkomst. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De Franse minister van Defensie Florence Parly laat onderzoeken of militairen die politieke uitlatingen doen gestraft kunnen worden. Ze noemt het pamflet ‘onaanvaardbaar’. ‘Het leger heeft als taak om Frankrijk te verdedigen, niet om campagne te voeren. Voor militairen gelden twee principes: neutraliteit en loyaliteit.’

Franse parlementsleden hebben inmiddels justitie ingeschakeld. “De inlichtingendienst van het leger moet hier op worden gezet. En militairen moeten in eigen gelederen orde op zaken stellen,” stelt de extreemlinkse politicus Jean-Luc Mélenchon.

De open brief verscheen in het rechtse weekblad Valeurs Actuelles en werd ook ondertekend door ruim duizend actieve militairen. ‘Frankrijk is in gevaar, het land wordt dodelijk bedreigd,’ valt er te lezen. ‘Bendes uit de banlieue en moslimextremisten’ zouden de regels bepalen in sommige stadswijken. De ex-legerleiders richten hun pijlen ook op ‘antiracisten’: ‘Ze minachten ons land, onze tradities en onze cultuur.’

‘Burgeroorlog’

Ook de regering wordt bekritiseerd. ‘Tijdens demonstraties zet de regering ordetroepen in tegen Fransen met gele hesjes die hun wanhoop uiten.’ Als de regering niet ingrijpt, komt het tot ‘een burgeroorlog, chaos, en duizenden doden waarvoor u verantwoordelijk bent’, stellen zij.

De briefschrijvers waarschuwen voor militair ingrijpen. ‘Onze kameraden in dienst zullen in actie komen om onze waarden te beschermen.’

Wat de open brief – nog los van de inhoud – extra pikant maakt, is de timing. Het is deze week precies zestig jaar geleden dat een couppoging van oud-generaals werd verijdeld. Zij wilden voorkomen dat Frankrijk Algerije zou verlaten. De coup mislukte door een gebrek aan steun.

Voor de rechtse politicus Marine Le Pen is timing noch inhoud een probleem: zij steunt de oproep van de (ex-)militairen. ‘Sluit u aan bij ons, ik deel uw analyse,’ schrijft ze in een reactie.