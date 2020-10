Franse minister: ‘Fatwa gelanceerd’ tegen onthoofde leraar

Beeld Getty Images

De leraar werd onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed aan zijn leerlingen had getoond.

Fatwa

“Ze hebben blijkbaar een fatwa tegen de leraar gelanceerd,” vertelde minister Gérald Darmanin tegen radio Europe 1 over de twee mannen. Ze zijn twee van de elf mensen die zijn opgepakt na de terreuraanval door een jonge Tsjetsjeense man.

Leraar Samuel Paty werd vrijdag de keel doorgesneden door een 18-jarige Tsjetsjeense vluchteling die als jihadist zijn daad in sociale media rechtvaardigde. Hij werd na de moord door de politie doodgeschoten.

Darmanin zei dat meerdere politieoperaties momenteel gaande zijn in verband met de moord. Ongeveer tachtig onderzoeken lopen naar online haatzaaiende uitlatingen in Frankrijk. Onderzocht wordt of bepaalde groepen uit de Franse moslimgemeenschap al dan niet moeten worden ontbonden na beschuldigingen van het bevorderen van geweld en haat.

De minister zei ook dat hij het Collectief tegen Islamofobie (CCIF) in Frankrijk wil ontbinden. Het CCIF heeft de reputatie dat het dicht aanleunt tegen de Moslimbroederschap, die in het Westen als radicaal-islamitisch wordt beschouwd. Ook de islamitische ngo BarakaCity wordt onderzocht.

Beeld AFP

Na de aanslag werd ook een video verspreid op sociale media waarin een vader van een van de leerlingen Paty ‘een schurk’ noemt, omdat hij een cartoon van de profeet Mohammed had laten zien. De man, Brahim C., is een van de elf mensen die vastzit voor de aanslag.

President Macron

De Franse president Emmanuel Macron heeft zondag tevens besloten de veiligheid op scholen en het toezicht op online propaganda van islamitische groeperingen op te schroeven. Het staatshoofd, dat de plannen zondag bekendmaakte na een ontmoeting met zes ministers en de antiterrorismeaanklager Jean-François Ricard, sprak over snelle ‘concrete acties’ tegen radicaal-islamitische propaganda online.