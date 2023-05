Franse journalist (32) gedood bij raketaanval in Bachmoet

Journalist Arman Soldin kwam om bij een raketinslag. Beeld AFP

Het Franse persbureau AFP herdenkt de in Sarajevo geboren videojournalist Arman Soldin (32) met warme woorden.

“Het hele bureau is kapot van het verlies van Arman,” zei AFP-voorzitter Fabrice Fries, die de toewijding en het ‘briljante’ werk van Arman roemde. “Zijn dood is een vreselijke herinnering aan de risico’s en gevaren waarmee journalisten elke dag worden geconfronteerd als ze verslag doen van de oorlog in Oekraïne.” De rest van het team van de videocoördinator bleef ongedeerd.

Moed

De Franse president Emmanuel Macron stond op Twitter stil bij de dood van Soldin. “Met moed stond hij vanaf de eerste uren van het conflict aan het front om de feiten vast te stellen. We delen de pijn van zijn dierbaren en al zijn collega’s.” Het Oekraïense ministerie van Defensie betuigde zijn deelneming.

Volgens Verslaggevers Zonder Grenzen kwamen vorig jaar in Oekraïne zes journalisten om. Behalve Soldin kwam dit jaar één andere verslaggever om tijdens zijn werkzaamheden in het door Rusland aangevallen land. Ook chauffeurs en zogenoemde fixers van mediateams die verslag deden van de oorlog in Oekraïne stierven.

