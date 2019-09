Franse haan Maurice mag blijven, ondanks overlast

Corinne Fesseau met haar haan Maurice. Beeld Kasia Strek/The New York Times/HH

“Maurice heeft gewonnen en de klagers moeten de eigenaar een schadevergoeding betalen van duizend euro,” zei de advocaat van de vrouw. Zij vertelde de rechtbank in Rochefort dat niemand ooit had geklaagd over haar haan, tot twee pensionado’s het vakantiehuis naast haar kochten.

De nieuwe buren klaagden dat ze wakker werden van het dier. Daarop deed eigenaresse Corinne Fesseau verschillende vergeefse pogingen de overlast te beëindigen. Zo hing ze zwarte lakens op om Maurice wijs te maken dat het nog geen ochtend was, maar daar trapte de haan niet in.

Symbool van spanning

Maurice kreeg dankzij de rechtszaak een heldenstatus in Frankrijk. Hij is symbool geworden voor de spanningen op het platteland tussen eigenaars van vakantiewoningen en de lokale bevolking. Zo’n 140.000 mensen tekenden een petitie waarin ze hun steun uitspraken voor het dier. “Ik ben sprakeloos,” zei Fesseau donderdag. “Het is een overwinning voor iedereen die in dezelfde situatie zit als ik.”