Franse grotbewoners na veertig dagen weer buiten: ‘Alleen als je naar het toilet ging was je echt even alleen’

De betrokken wetenschappers willen meten hoe lichamen en hersenen veranderen tijdens een extreme lockdown. Beeld AFP

Met helmen en zonnebrillen, om te wennen aan het daglicht, kwamen ze naar buiten. Omdat er was geen zonlicht was en de deelnemers geen klokken hadden, hadden zij ook geen enkel besef van tijd. Daardoor liepen de ritmes van iedereen sterk uit elkaar. “Ik werd wel eens wakker en dan gingen anderen net beginnen aan hun avondeten,” zei één van de deelneemsters, eenmaal buiten.

“Ik ben blij dat ik weer uit de grot ben,” zei een ander. “Ik vind het jammer dat het voorbij is,” zei een derde deelnemer. Ze hadden exact veertig dagen onder de grond doorgebracht. Alle vijftien expeditieleden zijn gezond en wel. Er zijn in de grot geen conflicten geweest. Doorgaans werkte iedereen goed samen.

Hersenen

De komende dagen en weken worden ze medisch en psychologisch gevolgd. Zondag werden van de eersten een MRI-scan gemaakt, net zoals dat gebeurde vóór ze de grot ingingen. De scans van voor en na het experiment worden met elkaar vergeleken.

De betrokken wetenschappers willen meten hoe lichamen en hersenen veranderen tijdens een extreme lockdown. De ‘grotbewoners’ werden de afgelopen weken 24 uur per dag gevolgd, onder meer met sondes op hun hoofd. Lichaams- en hersenactiviteit werd continu geregistreerd. “Alleen als je naar het toilet ging was je echt even alleen,” vertelde expeditieleider Christian Clot, tijdens een persconferentie bij de uitgang van de grot. Eén opvallend resultaat is nu al bekend: iedereen was verrast dat de 40 dagen er al op zaten. “We dachten dat we er pas 30 dagen of zo zaten,” zei Clot.

Eén van de deelnemers had geteld. “Ik ben sinds het begin 31 keer gaan slapen.” Een vrouwelijke deelneemster zei dat ze zelfs maar 23 keer in 40 dagen had geslapen. “Gemiddeld had de groep het gevoel dat we zo’n 30 dagen in de grot hebben gezeten,” zei Clot. “Dat is dus 25 procent minder dan de échte tijd die we er door brachten.”

Langere dagen

En omdat ze maar 30 keer sliepen in 40 dagen, waren de dagen in de grot dus langer – ook 25 procent: “De dagen duurden gemiddeld zo’n 30 uur,” zei één van de begeleidende onderzoekers. “Daar gaan we naar kijken, welk effect dat heeft gehad op de deelnemers.”

De expeditieleden die aan de verzamelde pers vertelden hoe het ze is vergaan, waren over het algemeen heel positief. In de grot waren een leefruimte met keuken en een soort slaapzaal. Er werden ook wandelingen/expedities door de grotgangen gedaan.

“Het was een ongelooflijke ervaring,” zei één van hen. “Ik was verrast door de vele kleuren van de rotswanden: ik verwachtte in een donkere sombere ruimte te komen. Dat was helemaal niet zo.” Een van de deelnemers zei een fan van de boeken van Jules Verne te zijn: “Nou, dit voelde alsof een sciencefictionontdekkingsreis werkelijkheid werd.”

Overigens staat de vijftien deelnemers nu een nieuwe uitdaging te wachten, die óók door de begeleidende wetenschappers zal worden gevolgd. “We moeten onze biologische klokken weer her-synchroniseren. We zijn uit de grot en moeten ons weer aanpassen aan het normale ritme van dag en nacht,” vertelde Clot. “En we moeten ons aanpassen aan de wereld buiten, aan het feit dat we niet meer opgesloten zitten en voor het eerst in 40 dagen weer andere mensen gaan zien.”