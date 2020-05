Franse campinghouders smeken Macron: laat ons snel openen

De economische belangen zijn groot. In de zomer komen normaal 17 miljoen buitenlandse toeristen naar Frankrijk. Beeld Joris Van Gennip

Als het aan de Franse campings ligt, gaan volgende week hun deuren weer open voor toeristen. De regering moet daarvoor zo snel mogelijk toestemming geven, benadrukken zij, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de zomervakanties en tijdig maatregelen kunnen nemen tegen corona.

Het staat allemaal in een oproep van de Franse Federatie van Campinghouders FNHPA. ‘We vragen president Macron om zo snel mogelijk een beslissing te nemen over de heropening van de achtduizend Franse campings.’

De campings werden gesloten toen de regering half maart de quarantainemaatregelen ­afkondigde. Sindsdien wachten ze op duidelijkheid. De campinghouders hebben zelf al protocollen opgesteld om ‘veilig’ open te gaan. “De overheid moet voor die protocollen nu het groene licht geven: dan kunnen wij ermee aan de slag en onze klanten geruststellen,” aldus FNHPA-voorzitter Nicolas Dayot.

Bleu-blanc-rouge- zomer

De Franse regering liet zich tot nu toe vaak ­onduidelijk uit over de zomervakantie en de mogelijkheden om in Frankrijk op vakantie te gaan. Het zijn vooral de Fransen die worden opgeroepen in eigen land te blijven.

“We bereiden ons voor op de komst van mensen die van Frankrijk houden, ook Nederlanders die hier een tweede huisje hebben. Maar ik wil vooral pleiten voor een bleu-blanc-rouge-zomer,” zei staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne (Toerisme) vorige week, verwijzend naar de kleuren van de Franse vlag.

Deze week neemt de regering van Emmanuel ­Macron beslissingen over de zomervakantie. Er komt duidelijkheid over welke voorzieningen weer open mogen. De Franse horeca mag vrijwel zeker vanaf 2 juni in een groot deel van het land weer klanten ontvangen.

De campings vragen nu om ook op die dag weer open te mogen. “Dat geeft ons de tijd om personeel aan te nemen en de camping aan te passen vóór de grote toeristenstroom komt,” zegt de Nederlander Gé Kusters, die zelf een camping in de Dordogne heeft en vicevoorzitter van de FNHPA is.

Rond het zwembad van Le Paradis

Op zijn vijfsterrencamping Le Paradis wordt er alles aan gedaan om ‘veilig’ toeristen te ontvangen. “In de receptie en de campingwinkel mag nog maar een beperkt aantal mensen tegelijk binnen. Tussen de tafels in het restaurant zit een meter afstand. De animaties ’s avonds worden aangepast: dansavonden komen er zeker niet meer,” vertelt Kusters.

“Bij het sanitair moet je straks je handen wassen, daar komt desinfecterende gel te staan. Rond het zwembad worden de ligstoelen weggehaald. Op de 500 vierkante meter aan grond eromheen mogen nog maar 125 mensen liggen, terwijl dat er vroeger soms wel 300 of 400 ­waren.”

Mondkapjes worden verplicht in afgesloten ruimtes waar mensen moeilijk afstand kunnen houden. “Die moeten ze zelf meenemen. Wij krijgen hier zo’n 10.000 gasten, voor hen kunnen we niet allemaal mondkapjes aanschaffen. We zorgen wel voor een noodvoorraadje.”

Toch staat daarmee de deur voor buitenlandse toeristen nog niet helemaal open. Binnen de Europese Unie zijn er grenscontroles en reis­beperkingen. Staatssecretaris Lemoyne denkt dat de EU pas half juni beslist hoe snel die controles worden opgeheven. Hij riep op tot een gecoördineerde heropening van de grenzen.

Enorm omzetverlies

Die lijkt er niet te komen. Spanje, Griekenland en Italië hebben al op eigen houtje bekend­gemaakt dat buitenlandse toeristen onder voorwaarden weer welkom zijn.

De economische belangen zijn groot. In een gemiddelde zomer komen 17 miljoen buitenlandse toeristen naar Frankrijk. Door de lockdown kreeg de toerismesector tot nu toe te maken met een omzetverlies van 40 miljard euro.

De regering hamert er bijna dagelijks op dat de redding van de Fransen zelf moet komen. “Onze oproep is: ga niet op vakantie naar het buitenland. Blijf in Frankrijk,” zei minister Élisabeth Borne (Transport) afgelopen weekend nog.

Als de 9 miljoen Fransen die vorig jaar de grens overgingen dit jaar in eigen land blijven, scheelt dat een slok op een financiële borrel, is de ­gedachte.

De boodschap van de regering sorteert inmiddels effect. Uit peilingen blijkt dat het aantal Fransen dat deze zomer de grens over wil steken enorm daalt, zélfs als de grenzen naar het buitenland weer opengaan.

Dus de kans is groot dat Nederlanders met een tent straks niet naast een landgenoot neerstrijken in Frankrijk, maar echte Franse buren krijgen op de camping.