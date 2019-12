Frans Timmermans zet hoog in met zijn Green Deal

Europa moet als eerste continent klimaatneutraal worden, volgens de Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans woensdag lanceert. Nog deze week blijkt of die in goede aarde valt.

1. Wat staat er zoal in de Green Deal van ­Eurocommissaris Frans ­Timmermans?

Van de plannen die de Europese Commissie woensdagmiddag presenteert was de laatste ­weken al veel uitgelekt. In 2050 moet Europa volgens de Green Deal van Frans Timmermans als eerste continent klimaat­neutraal zijn. Daartoe wordt de hele economie overhoop gehaald – ­anders is de ambitie om al over 31 jaar netto tot nul broeikasgassen te komen onhaalbaar. De voorbeelden die uitlekten, spreken het meest tot de verbeelding. Zo wordt gerept van een plan voor de productie van schoon staal per 2030, van een agenda om de landbouw te verduur­zamen – from-farm-to-fork – en van het doel om een miljoen laadpalen voor elektrische auto’s te plannen en twee miljard bomen te planten.

2. Zo concreet? Dat is toch een zaak voor de ­lidstaten?

Dat is het uiteindelijk ook. Het gaat om een kapstok voor maatregelen die later concreet worden uitgewerkt met de lidstaten en het Europees Parlement. In de Green Deal klinkt alvast de ambitie door om het klimaatdoel terug te laten komen in alles waar ‘Brussel’ over gaat: van transport tot energie en van landbouw tot biodiversiteit; van producteisen tot handels­normen en van afval tot grondstoffen. Dat moet ook wel om zulke grote ambities te halen. Op weg naar het doel om klimaatneutraal te zijn in 2050 wil de Europese Commissie al in 2030 naar 50 procent minder CO2 dan in peiljaar 1990, en mogelijk zelfs 55 procent.

3. Die doelen lijken veel op de doelen die Nederland stelt sinds het klimaatakkoord. Maakt het voor Nederland dan wel zo’n groot verschil?

Wel degelijk. Als alle EU-lidstaten zich dezelfde doelen stellen en daar op dezelfde manier werk van maken, loopt Nederland minder het risico dat de industrie hier wordt blootgesteld aan strengere regels dan net over de grens en vertrekt. Bij het klimaatakkoord kreeg het kabinet al het verwijt dat Nederland de gekke henkie van Europa wordt.

Verder komt ‘Brussel’ om de hoek kijken op alle terreinen die letterlijk grensoverschrijdend zijn, zoals het transport. Ook dat raakt Nederland meteen door zijn ligging in de delta van Noordwest-Europa en het belang van logistiek en distributie binnen de economie.

4. Wordt het transport het hardst geraakt door de Green Deal?

Daar zit misschien wel de grootste impact. Zo wil de Europese Commissie de scheepvaart en de luchtvaart gaan aanpakken. De belastingvrijstellingen op diesel en kerosine die deze sectoren nog hebben, moeten worden afgeschaft. Verder beoogt de Green Deal een heffing op importproducten van buiten de EU die met veel broeikasgassen gepaard gaan. Het ­gevaar is anders levensgroot dat de industrie Europa achter zich laat en de productie verplaatst naar delen van de wereld met lagere ­milieu-eisen.

5. Hoe gaat het nu verder?

Meteen deze week moet blijken of de Green Deal in goede aarde valt bij de lidstaten. Morgen en overmorgen komen de regeringsleiders bijeen en dan wordt duidelijk of ze het om te beginnen eens kunnen worden over het einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat wil de Europese Commissie graag vastleggen in een klimaatwet.

In juni bleek dat nog een brug te ver, omdat Polen, Tsjechië en Hongarije daar nog niet aan wilden. In Oost-Europa is de economie ­immers nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen als steenkool. Dat nog lang niet ­alle Europese regio’s warm lopen voor een groene toekomst speelt ook een grote rol in de Green Deal. Een investeringsfonds van 100 miljard euro – een Just Transition Fund – moet de ­overgang makkelijker te verhapstukken maken voor de lid­staten die nog een lange weg te gaan hebben.