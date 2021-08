Frankrijk ziet banden met Taliban bij gevluchte Afghanen

Evacués uit Afghanistan gaan aan boord van een Frans militair vliegtuig op het vliegveld van Kabul. Beeld AFP

Zij worden ervan verdacht ‘banden te onderhouden met een organisatie die een islamitische staat wil oprichten met terroristische middelen’.

De vijf konden de afgelopen dagen aan boord gaan van Franse vliegtuigen in Kabul door de enorme chaos ter plekke. “Het waren noodevacuaties. Dan is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om de identiteit van mensen te controleren,” citeert de Franse krant Le Monde een bron bij de politie. Pas tijdens de vlucht zelf en na aankomst in Frankrijk zouden er bij controles alarmbellen zijn gaan rinkelen.

Eén van de drie betrokkenen was volgens Franse inlichtingendiensten eerder in Kabul op straat gesignaleerd, gewapend en met andere personen gelieerd aan de Taliban. Hij zou bekend hebben bij de Taliban te horen. Naar eigen zeggen was hij verantwoordelijk voor een checkpoint in de stad, niet ver van de Franse ambassade.

“We denken dat hij banden heeft met de Taliban, ook al heeft deze persoon enorm geholpen bij de evacuatie van de Franse ambassade,” zei de minister over de hoofdverdachte. ‘Gezien de aanzienlijke moeilijkheden’ bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar de mensen die worden geëvacueerd, stemden de Franse autoriteiten ermee in om deze persoon en zijn gezin aan boord te nemen op de evacuatievlucht, aldus de bewindsman. Na nader onderzoek troffen de autoriteiten maatregelen.

Bewaakt

De vier andere Afghanen worden ervan verdacht dat ze dicht bij de hoofdverdachte staan. Ook zij worden bewaakt door de Franse inlichtingendienst. De autoriteiten zien een verhoogd risico op islamitisch terrorisme. Vier van de vijf zouden zondag zijn gearriveerd, de andere in de nacht van zondag op maandag. De afgelopen dagen werden ongeveer 1300 Afghanen door Frankrijk geëvacueerd.

Ze verblijven in een opvangcentrum met andere geëvacueerde Afghanen, waar ze in principe tien dagen in isolatie moeten blijven wegens corona.