Frankrijk wil vleestermen op vegaproducten nu écht verbieden

Het vleesvak een Lidlsupermarkt in Chatenay-Malabry. Beeld JOEL SAGET / AFP

De Franse regering gaat een nieuwe poging doen om vleesgerelateerde termen als ‘steak’, ‘ham’ en ‘spareribs’ te verbieden voor etiketten van in Frankrijk geproduceerde plantaardige vleesvervangers. Volgens de regering is dit nodig om verwarring bij consumenten te voorkomen.

Parijs probeerde in juni ook al zo’n verbod in te voeren, maar de invoering werd kort daarna opgeschort door de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die oordeelde dat de regeling te vaag was en te snel werd ingevoerd. De Franse regering hoopt dat het nu wel lukt om het verbod in te voeren. “Dit is een kwestie van transparantie en eerlijkheid,” zegt landbouwminister Marc Fesneau.

De nieuwe regeling omvat een concrete lijst van 21 vleesgerelateerde termen die worden verboden. Het verbod gaat drie maanden na publicatie in, om producenten de tijd te geven hun etiketten aan te passen. Ook krijgen bedrijven een jaar de tijd om alle producten te verkopen die nog zijn voorzien van oude labels.

Vleesindustrie blij, activisten ontstemd

De Franse regering heeft de aangepaste regeling eind vorige maand ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie, die strikte regels hanteert voor etiketten van producten. Verder moet de Raad van State nog beslissen in de bodemprocedure over het eerdere verbodsvoorstel. Daarvoor heeft zij advies gevraagd aan het Europese Hof van Justitie.

Parijs komt met het geplande verbod tegemoet aan veehouders en vleesverwerkende bedrijven, die zich al jaren opwinden over termen als ‘vegetarische steak’. Hun vertegenwoordigers zijn dan ook opgetogen. Maar een lobbyclub van fabrikanten van vleesvervangers reageert kritisch. En ook milieu- en klimaatactivisten zijn ontstemd.

Volgens de veganistische activiste Brigitte Gothière maakt het landbouwministerie zich schuldig aan ‘manipulatie’. ‘Verwarren mensen motorolie, olijfolie en jojobaolie? Ik geloof het niet,’ schrijft zij op X, het voormalige Twitter. ‘Dit ministerie is een internationale schande.’

Felle Franse identiteitsstrijd over vlees

Eten is een serieuze zaak in Frankrijk en vlees is de laatste jaren inzet geworden van een bij vlagen felle identiteitsstrijd. Daarbij krijgen eters van geliefde nationale gerechten als steak frites en bœuf bourguignon van groene activisten het verwijt dat ze mede schuldig zijn aan het onleefbaar worden van de opwarmende aarde.

“Vleesconsumptie is een van de oorzaken van wat er gebeurt in Algerije, Spanje, Griekenland, China, Arizona en overal,” stelde de Franse ‘ecofeministische’ parlementariër Sandrine Rousseau eind juli, verwijzend naar een recente reeks bosbranden. “Als je vandaag de dag een foto van jezelf maakt, glimlachend met een stuk vlees, dan spuug je in het gezicht van degenen die op de vlucht zijn, brandend, stervend van de hitte.”

Dergelijke verwijten schieten anderen in het verkeerde keelgat. En zeker heel wat meer rechtse Franse politici passen er wel voor op om de nog altijd grote schare vleesliefhebbers in het land tegen de haren in te strijken.

Toen minister van Financiën Bruno Le Maire in mei op bezoek ging bij een fabrikant van plantaardige merguezworstjes en andere vleesvervangers, haastte hij zich dan ook om zijn liefde voor echt, dierlijk vlees te bezingen: “Ik eet graag een goede biefstuk en ik houd niet van de ultra’s die zeggen dat je helemaal moet stoppen met vlees.”