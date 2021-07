Frankrijk verscherpt grenscontroles en verplicht gezondheidspas in onder andere horeca

De Champs Elysees in Parijs. Beeld AP

Het coronapaspoort wordt in Frankrijk voor vrijwel alle activiteiten vereist en ook de grenscontroles worden verscherpt. Ook in andere populaire toeristenbestemmingen als Griekenland en Spanje worden de teugels aangetrokken.

Om te voorkomen dat het met de epidemie in Frankrijk dezelfde kant opgaat als in Nederland, Spanje en Portugal, gaat de Franse president Emmanuel Macron stevig ingrijpen, zo verkondigde hij gisteren in een tv-toespraak. Iedereen moet vanaf 21 juli een zogenoemde ‘pass sanitaire’ kunnen laten zien bij alle denkbare activiteiten op cultureel en vrijetijdsgebied. Dat wil zeggen, een bewijs van inenting, een recente negatieve PCR-test (van maximaal 48 uur oud) of een positieve test van meer dan twee weken tot maximaal zes maanden oud.

De maatregel geldt voor de hele bevolking vanaf twaalf jaar en uiteraard ook voor toeristen. Indien reizigers (ouder dan 11 jaar) niet over zo’n coronacertificaat beschikken, moeten ze een negatieve PCR-test of antigeentest (niet ouder dan 72 uur) kunnen voorleggen, zelfs bij een doorreis.

PCR-test niet meer gratis

Macron hoopt met de maatregelen Fransen die zich tot nu toe niet hebben laten inenten over de streep te trekken. Om het alternatief – je voor elk bioscoopbezoek en etentje te laten testen – nog onaantrekkelijker te maken kondigde de president aan dat PCR-tests niet langer gratis worden aangeboden.

De aankondiging leek direct al enig effect te hebben. Na de toespraak hebben maandagavond meer dan 900.000 Fransen een afspraak voor een prik gemaakt – het dubbele van het vorige recordaantal afspraken op een dag van 11 maart. De piek in het aantal afspraken heeft vermoedelijk ook met een andere nieuwe maatregel te maken: Macron kondigde ook aan dat coronavaccinatie verplicht wordt voor zorgmedewerkers en mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen. Vanaf 15 september zal die maatregel worden gecontroleerd en kunnen mensen die zich er niet aan houden gestraft worden.

Verplichte prik

Frankrijk is niet het enige onder Nederlanders populaire vakantieland dat de teugels aantrekt om de snelle opleving van het coronavirus het hoofd te bieden. In Griekenland zijn binnenkort alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd welkom in horecazaken, maakte premier Kyriakos Mitsotakis bekend. Vanaf eind deze week mogen de binnenruimten van horecazaken en clubs weer in gebruik worden genomen, maar ongevaccineerde klanten moeten dan dus geweerd worden. Bezoekers moeten met een app laten zien dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus.

In de Spaanse toeristische regio’s Catalonië en Valencia wordt juist teruggrepen op lockdownmaatregelen om de jongste golf te bedwingen. Zo is onder meer weer een avondklok ingesteld en is het aantal bezoekers dat op een locatie aanwezig mag zijn teruggeschroefd.

Eerder liet de regering van Malta weten dat het vanaf woensdag alle bezoekers gaat weigeren die niet volledig zijn ingeënt tegen Covid-19.