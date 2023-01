Frankrijk stuurt nu toch tanks naar Oekraïne: waagt het Westen zich zo aan de volgende stap?

Frankrijk stuurt pantservoertuigen naar Oekraïne. Mogelijk volgt de VS. Is dit een volgende stap in de westerse wapensteun?

Een nieuwe stap in de oorlog, een nieuwe stap richting de overwinning: tenminste, als we Frankrijk mogen geloven. Niet eerder stuurde een West-Europees land tanks naar het Oekraïense slagveld. Maar nu dus wel, zo maakte president Emmanuel Macron woensdag bekend. Op dezelfde dag zei de Amerikaanse president Joe Biden ‘erover na te denken’ om Bradley-pantservoertuigen te leveren.

Betekent deze aanvoer van nieuw zwaar materieel een volgende stap in westerse wapensteun? Dan moeten we eerst kijken om wat voor tanks het hier gaat, en óf het wel tanks zijn. De Bradley’s zijn dat in ieder geval niet. Dat zijn gepantserde, licht bewapende gevechtsvoertuigen, vaak gebruikt om troepen te vervoeren. Op de Franse AMX-10 RC kan een definitiediscussie worden losgelaten over wat een tank precies is. Ja, het voertuig is gepantserd en de hoofdbewapening vormt een kanon, maar dit type staat op zes wielen, niet op rupsbanden.

Dat is semantiek, zegt de aan Clingendael verbonden defensiespecialist Dick Zandee. “De reden dat veel lichte Franse tanks op wielen rijden, is omdat Frankrijk militair veel in Afrika actief is. Met rupsbanden kun je misschien over ruiger terrein en door drassige modder ploegen, in de Sahara ben je een stuk sneller met grote wielen.” Dat is deze regenachtige winter wel weer nadelig in Oekraïne, waar de AMX aan verharde wegen gebonden is, wat het voertuig kwetsbaar maakt. “Maar in het voorjaar zullen ze hem goed kunnen gebruiken.”

Tekst gaat door onder foto

De Bradley FV: een licht bewapend pantservoertuig, vooral bedoeld als vervoersmiddel voor infanterie. Beeld AP

Geen casus belli

Vooral aan het begin van de oorlog leek het Westen terughoudend net de steun aan Oekraïne. Het wilde Rusland geen casus belli geven tegen de Navo. De wapens mochten vooral niet te offensief zijn, niets waarmee Rusland op eigen grondgebied kon worden aangevallen. Dat was ook reden dat VS hun Himars-raketinstallaties begrensden, en waarom er afspraken worden gemaakt over hoe het geleverde wapentuig kan worden ingezet.

Maar het Westen weet ook dat Oekraïners – zij het met eigen wapens – wel degelijk doelen in Rusland aanvallen, zegt Zandee. “En élk wapen kan zowel offensief als defensief worden ingezet.”

Hoe dan ook, een escalatie van de wapensteun is dit beslist niet, zegt Zandee. Bedenk maar eens wat voor een zwaar materieel al is geleverd aan Oekraïne: Himars-raketinstallaties, de beloofde Patriots, de Nederlandse pantserhouwitzers, tientallen gemoderniseerde Sovjettanks door Tsjechië... Die trede naar een hoger geweldsniveau is allang genomen. Nee, pas als er vliegtuigen worden geleverd of de Amerikanen hun ATACMS-raketten sturen kun je spreken van een volgende stap.”

Waar deze leveringen volgens Zandee wel op kunnen duiden, is een mogelijk voorjaarsoffensief van Oekraïne. Het duurt nog even voordat al het materiaal op het slagveld staat; en zoals gezegd zijn de AMX-tanks gedurende de winter nog niet al te efficiënt. Maar dat zal veranderen als de lente komt. Aangevuld met infanterievervoer, ander gepantserd materieel, gesteund door artillerie, ziet Zandee mogelijkheden voor een nieuw Oekraïens offensief ontstaan.

Waar blijven de Leopards?

De Oekraïense president Zelenski toonde zich ondertussen dankbaar voor het beloofde materieel, maar zei ook meteen nu geen reden meer te zien om geen grotere tanks richting Oekraïne te verschepen. Geldt het geweldsescalatie-argument hier misschien wel? “Hooguit in Duitsland, waar het binnen de SPD erg gevoelig ligt om mogelijk offensief betrokken te raken,” zegt Zandee.

Toch legt de Franse toezegging druk op Duitsland om meer te leveren: de door Zelenski vurig gewenste Leopardtanks, bijvoorbeeld. Een flinke hobbel is wel dat veel landen eenvoudigweg niet veel tanks meer hebben. In de decennia sinds de Koude Oorlog is er fors beknibbeld op de Europese tankmacht. Nederland heeft niks meer staan, maar ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben niet veel achter de hand.

“En twee of drie tanks leveren heeft geen zin,” zegt Zandee. “Je moet militaire formaties kunnen inzetten, zoals tankbataljons. Dan praat je over tientallen tanks. Maar de Britten en Fransen hebben elk maar zo’n tweehonderd zware tanks: dan is dat een flinke hap uit je staande macht als je zo veel moet missen.”

Voor de voertuigen waar het nu om gaat ligt dat anders: de AMX-10’s zijn al sinds de jaren tachtig operationeel, en staan net als de Bradleys op de lijst om vervangen te worden. “Die gaan vroeg of laat dus toch naar de sloop – dan kun je ze nu net zo goed naar Oekraïne sturen, waar ze nog hun waarde kunnen tonen.”