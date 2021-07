Frankrijk sluit tieners voorlopig uit van verplichte coronapas

Toeristen in Saint-Tropez. Beeld AFP

Frankrijk kondigde eerder deze week nieuwe, strenge regels aan vanwege het toenemende aantal besmettingen. Het land eist van iedereen boven de twaalf jaar binnenkort een vaccinatiebewijs of negatieve test. Het nieuwe beleid zou voornamelijk ongunstig uitpakken voor jongeren, omdat vele nog niet volledig gevaccineerd zijn.

Daarom krabbelt de Franse regering nu terug: de nieuwe regels gaan voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar pas in op 30 augustus. Dit om ‘de vakanties van gezinnen niet te bederven’, zei minister Olivier Véran van Volksgezondheid dinsdagavond tegen televisiezender France 2.

Pass sanitaire

De zogenoemde ‘pass sanitaire’ geldt voor volwassenen vanaf 21 juli voor de grotere evenementen en vanaf augustus ook voor horecagelegenheden en overdekte binnenlocaties, zoals musea en winkelcentra. Mogelijkerwijs komen er later nog andere locaties op het Franse lijstje te staan.

Zo moet vanaf augustus de gezondheidspas ook worden getoond in treinen, vakantiebussen en op binnenlandse vluchten. Volwassenen kunnen met de internationale QR-code op hun telefoon hun vaccinatie of negatieve testresultaat aantonen. Volgens de ANWB kan ook het afgestempelde gele boekje als bewijs worden gebruikt, ook aan de grens.

Toeristen

De maatregelen gelden ook voor toeristen: indien zij niet over een coronacertificaat beschikken, moeten ze een negatieve PCR-test of antigeentest (niet ouder dan 72 uur) kunnen voorleggen, ook op doorreis.

Directe aanleiding voor de verscherpte maatregelen in Frankrijk vormt de snelle opmars van de deltavariant, die voor een toenemend aantal coronabesmettingen zorgt en inmiddels dominant is.

Frankrijk is niet het enige onder Nederlanders populaire vakantieland dat de teugels aantrekt. Zo zijn in Griekenland alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd welkom in horecazaken.