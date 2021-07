Frankrijk pakt niet-gevaccineerden steeds strenger aan

Afgelopen weekend werd door meer dan 100.000 mensen in heel Frankrijk gedemonstreerd tegen de nieuwe maatregelen, die door critici worden bestempeld als ‘vaccinatie-apartheid’. Beeld Getty Images

Voor niet-gevaccineerden gelden juist strengere maatregelen. Nederlanders moeten sinds afgelopen weekend een maximaal 24 uur oud testbewijs bij zich hebben als ze naar Frankrijk komen en niet volledig zijn gevaccineerd. Hetzelfde geldt voor onder anderen Britten, Spanjaarden en Grieken.

Zowel een PCR- als een antigeentest is toegestaan. De Franse autoriteiten controleren met steekproeven op de snelwegen en intensief op vliegvelden.

Strenger onderscheid

Parijs maakt daarmee een steeds strenger onderscheid tussen mensen die wel en die niet hun prikken hebben gehad. “Omdat de erkende vaccins effectief zijn, ook tegen de deltavariant, gelden voor volledig gevaccineerde reizigers geen beperkingen meer, waar ze ook vandaan komen,” aldus premier Jean Castex.

Niet alleen aan de grens, ook in Frankrijk zelf wordt onderscheid gemaakt. Vanaf woensdag is een vaccinatie- of testbewijs nodig om binnen te mogen in musea en bioscopen en plekken met meer dan vijftig bezoekers. Vanaf begin augustus wordt dat uitgebreid; dan is dat bewijs verplicht in cafés, restaurants, winkelcentra en langeafstandstreinen.

Digitaal of op papier

Het vaccinatie- of testbewijs – de zogeheten pass sanitaire, vergelijkbaar met de CoronaCheckapp – mag digitaal zijn of op papier staan. De Europese QR-code wordt in Frankrijk erkend, net als het gele boekje. Een vaccinatie is in Frankrijk ‘geldig’ vanaf één week na de tweede prik of 28 dagen na een Janssenprik.

Maandag presenteert de regering een wetsvoorstel waarin de nieuwe regels zijn vastgelegd. Klanten, inclusief toeristen, die bijvoorbeeld een museum binnengaan zonder vaccinatie- of testbewijs, kunnen een boete krijgen van 135 euro. Een café-eigenaar die niet controleert, riskeert een celstraf van een jaar of 45.000 euro boete.

De regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor tieners van 12 tot 18 jaar gaan ze pas vanaf 30 augustus in.

Vaccinatieplicht

Voor bepaalde beroepsgroepen gaat in Frankrijk bovendien een vaccinatieplicht gelden. Dat betreft onder meer zorgpersoneel. Wie in die sector op 15 september niet volledig is gevaccineerd, ‘mag niet meer werken en wordt niet meer betaald’, zei minister Olivier Véran (Volksgezondheid).

Medewerkers in musea, cafés en restaurants moet vanaf 30 augustus kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of over een maximaal 48 uur oude negatieve testuitslag beschikken. Doen ze dat niet, dan worden ze naar huis gestuurd. Is de situatie na twee maanden niet veranderd, dan kunnen ze ontslagen worden.

Ze kregen in elk geval gedeeltelijk hun zin: zondag zei minister van Financiën Bruno le Maire dat de zogehetenpass sanitaire niet nodig is in kleine winkelcentra tot 20.000 vierkante meter.

Een meerderheid van 62 procent van de Fransen steunt de aanpak van de regering, bleek uit een peiling van dagblad Le Parisien.