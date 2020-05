Frankrijk laat volgende maand weer toeristen toe

Beeld EPA

Dat maakte premier Edouard Philippe bekend. Hij maakte daarmee een einde aan de grote onzekerheid onder zowel vakantiegangers als de toerismebranche. De afgelopen weken liet de Franse regering doorschemeren dat de zomer van 2020 er vooral één zou worden van ‘binnenlands toerisme’. Fransen werden opgeroepen massaal in eigen land op vakantie te gaan.

Maar volgens de premier is het aantal besmettingen zodanig gedaald dat de teugels gevierd kunnen worden. “Het gaat de goede kant op en het gaat zelfs beter dan verwacht. Alleen in en rond Parijs moeten we nog oplettend zijn.”

Hij zei er voorstander van te zijn dat Europese landen hun onderlinge grenscontroles per 15 juni weer opheffen. “Als de gezondheidssituatie het dan nog steeds toelaat.” De reisbeperkingen vormden tot nu toe de belangrijkste belemmering voor de buitenlandse toeristen.

Reizigers van binnen de EU hoeven ook niet in quarantaine, behalve mensen uit landen die op hun beurt Fransen in quarantaine plaatsen, zoals Spanje en Groot-Brittannië.

Miljoenen toeristen

Frankrijk geldt als ’s wereld meest bezochte land door buitenlanders: vorig jaar kwamen er om en nabij de 90 miljoen op vakantie. Van hen komt ongeveer 70 procent uit Europa. Zo’n 4 tot 5 miljoen toeristen in Frankrijk zijn Nederlanders. Met die aantallen is het toerisme ook een enorme bron van inkomsten voor de Franse economie.

Premier Philippe zei dat per 2 juni de algehele regels worden versoepeld in Frankrijk. Zo gaan in bijna het hele land de cafés en restaurants weer open. Daar gelden straks wel nieuwe regels. Er mogen maximaal 10 mensen bij elkaar aan tafel zitten en tussen tafels moet de ruimte één meter zijn.

Die regels gelden nog niet in Parijs en omgeving. Daar is de gezondheidssituatie nog niet goed genoeg. In de hoofdstad mogen daarom voorlopig alleen de terrassen nog open.

Parken en musea

Verder worden parken weer overal geopend en mogen musea ook weer hun deuren openen. De Fransen zelf mogen weer vrijelijk door het land reizen. Tot nu toe moesten ze in een straal van maximaal 100 kilometer rond hun huis blijven. Ook de scholen gaan vanaf volgende week versneld verder open in heel Frankrijk.

“Het leven wordt weer bijna normaal,” zei de premier. “Vrijheid wordt de regel. Als we iets verbieden, wordt dat de uitzondering.”

Nachtclubs blijven voorlopig nog wel dicht en contactsporten blijven verboden.

De Franse regering gaat volgende week ook een app lanceren: Stop Covid. Alle Fransen kunnen die op vrijwillige basis downloaden.

Als iemand langdurig in de buurt komt van een patiënt krijg hij of zij een alarmboodschap. Vervolgens die persoon zich laten testen. “Het is een aanvullend instrument,” zei premier Philippe. “Het is anoniem en tijdelijk en de overheid krijgt nooit de beschikking over uw gegevens.”