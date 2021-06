Frankrijk is weer open voor toeristen en wil graag dat ze komen

De plicht om in Frankrijk op veel plaatsen buiten een mondkapje te dragen, blijft tot eind juni gelden. Voor juli en augustus neemt de Franse regering later een besluit. Beeld Getty Images

Hoewel Nederland officieel nog steeds een ‘oranje reisadvies’ op Frankrijk heeft geplakt, opent het land zelf woensdag zijn grenzen voor buitenlandse toeristen. Europeanen die naar Frankrijk op vakantie willen, hoeven maar een ding te doen: zich laten vaccineren. Een recente PCR-test mag ook. En, oh ja, als ze thuiskomen moeten ze, afhankelijk van het dan geldende reisadvies, vaak ook nog even in quarantaine.

Een bewijs van vaccinatie of test is wel genoeg om in Frankrijk de grens over te rijden. De kans op controle op de snelweg is zeer gering. “Dat bewijs moet iedereen bij zich hebben. Maar we gaan vooral controleren op vliegvelden en treinstations,” laat het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Het nieuwe reisprotocol blijft in principe de hele zomer gelden. Die nieuwe regels hebben gevolgen voor Nederlanders: zij horen bij de grootste groepen vakantiegangers in Frankrijk. Heel de Europese Unie is door Frankrijk vanaf vandaag groen gekleurd. Inwoners van alle EU-landen zijn welkom, mits ‘volledig’ gevaccineerd. De tweede prik moet minstens twee weken vóór vertrek zijn gegeven. En die met het Janssenvaccin vier weken.

Avondklok schuift op

Heb je nog geen prik gehad, dan moet je een negatieve PCR-uitslag van minder dan 72 uur oud kunnen tonen. Mensen die al corona hebben gehad, moeten een bewijs kunnen tonen dat ze na hun besmetting alsnog één vaccinatie hebben gehad, ook minstens twee weken voor hun komst naar Frankrijk.

De Franse regering heeft ook landen ‘oranje’ en ‘rood’ gekleurd, zoals India en Brazilië. Mensen die daar vandaan komen hebben te maken met strengere regels of verboden.

De reisregels zijn niet de enige regels die vandaag veranderen. Cafés en restaurants mogen weer gasten binnen ontvangen. Casino’s en sportzalen gaan open. Theaters en concertzalen mogen tot vijfduizend bezoekers ontvangen. Ook de avondklok schuift op: van 21.00 uur naar 23.00 uur.

Alles open

Op 30 juni, dus vlak voor de zomervakanties, worden in principe alle coronaregels afgeschaft. Dan gaat alles weer open, worden de bezoekersbeperkingen overal opgeheven (of flink verruimd) en stopt ook de avondklok. De plicht om op veel plaatsen buiten een mondkapje te dragen, blijft tot eind deze maand gelden. Voor juli en augustus neemt de regering later een besluit.

De zomerse versoepelingen moeten een duidelijk signaal zijn aan toeristen. Vorig jaar liep Frankrijk 28 miljard euro aan toerisme-inkomsten mis door corona en reisverboden. Dit jaar hopen velen op een inhaalrace.

De Franse staatssecretaris voor Toerisme, Jean-Baptiste Lemoyne, was gisteren in Nederland. Hij sprak er met de Nederlandse regering en met reisorganisaties om, zoals hij zelf tweette, ‘Frankrijk als vakantiebestemming te promoten’. In eigen land komen Franse ondernemers met acties om toeristen te lokken. Wie naar de Provence gaat, kan bijvoorbeeld voor 100 euro aan tegoedbonnen krijgen. In Lyon bieden hotels een gratis tweede nacht aan.

Franse campings zijn vol vertrouwen. De reserveringen voor juli, augustus en september zitten al op hetzelfde niveau als in 2019, meldt campingfederatie FNHPA.

‘Helse wachttijden’

De Franse vliegvelden zijn er daarentegen nog niet gerust op. Er is kans op ‘helse wachttijden’ door extra coronacontroles, zei Augustin de Romanet, topman van de twee grote luchthavens bij Parijs. Hij heeft de Franse regering daarom gevraagd alle reizigers uit Schengenlanden (dat zijn bijna alle EU-landen, inclusief Nederland) ongecontroleerd het land binnen te laten. “Sinds het begin van de coronacrisis worden alle vluchten uit Schengenlanden vrijwel systematisch gecontroleerd. Dat lijkt me haaks staan op een goede doorstroming,” aldus De Romanet op de Franse radio.

Frankrijk introduceerde gisteren overigens ook officieel zijn digitale coronapas: een app voor op de telefoon. Daarop staat een QR-code die laat zien of je gevaccineerd of getest bent. Die code moet iedereen van 11 jaar en ouder laten zien bij evenementen met meer dan duizend bezoekers. Die verplichting geldt ook voor buitenlandse toeristen. Vanaf 1 juli wordt de Europese digitale coronapas in heel de EU een ‘reisbewijs’.