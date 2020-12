Forse toename plofkraken in Duitsland, helft verdachten komt uit Nederland

Ravage na een plofkraak in Gelderland. Foto ter illustratie. Beeld ANP

Tot 16 december werden al 390 plofkraken geregistreerd, een record. Bij enkele van de plofkraken zouden “rondtrekkende” criminelen uit Roemenië en Moldavië betrokken zijn, aldus de politie.

Volgens de Duitse recherche heeft de toename mogelijk te maken met de preventieve maatregelen die in Nederland zijn genomen, zoals het ‘s nachts sluiten van automaten.

In 160 van de gevallen konden de daders het geld meenemen, in de andere 230 gevallen is er iets mis gegaan en vingen ze bot. De koploper onder de Duitse deelstaten in 2020 is het aan België grenzende Noordrijn-Westfalen. Daar werden dit jaar al 174 geldautomaten opgeblazen.

Vorig jaar ging het nog om 349 plofkraken in heel Duitsland. Volgens de politie waren 68 van de 132 verdachten die vorig jaar werden geïdentificeerd afkomstig uit Nederland. Bijgevolg heeft het land de samenwerking met Nederland in de strijd tegen plofkraken aangescherpt.

Begin deze maand meldde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat er in Nederland tot dan toe 25 plofkraken waren geweest. Dat zijn er veel minder dan het totale aantal van 71 plofkraken dat in 2019 werd gepleegd.