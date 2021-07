FNV bezorgd over hoe Amazon straks omgaat met personeel in Nederland

Beeld REUTERS

Maar het Amerikaanse bedrijf staat er wereldwijd volgens FNV niet best op als het gaat om het respecteren van de rechten van zijn werknemers. Daarbij houdt het vakbonden het liefst buiten de deur.

De vakbond roept Amazon in een open brief op om zich te houden aan de regels. “Wij zijn misschien een klein land, maar onze vakbondstraditie is lang en groot. Amazon moet de rechten van onze werknemers respecteren, waaronder het recht om je te verenigen in een vakbond,” zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

Drukken lonen

Volgens FNV drukt Amazon de lonen in de Verenigde Staten en in de landen om ons heen, van waaruit Nederlandse klanten hun bestellingen geleverd krijgen. Daarnaast zou het bedrijf de gezondheid van werknemers in gevaar brengen door de buitensporige werkdruk. Ook zouden medewerkers toestemming moeten vragen om naar het toilet te gaan en zouden vaak al hun bewegingen digitaal worden gevolgd.

“Dat soort toestanden kan absoluut niet door de beugel, dat tolereren wij van geen enkel bedrijf, dus ook niet van Amazon. Wij zijn blij met de komst van nieuwe bedrijven en banen naar ons land, maar wel op onze voorwaarden,” stelt Elzinga. Dat Amazon nog een en ander kan verbeteren, zei onlangs ook vertrekkend topman Jeff Bezos. In zijn laatste brief aan de aandeelhouders schreef hij dat Amazon meer oog zou moeten krijgen voor het welzijn van zijn werknemers.

Verdeelpunt

Amazon startte vorig jaar, midden in de coronacrisis, met een Nederlandse versie van zijn webwinkel. In januari van dit jaar kondigde het bedrijf aan hier ook een bezorgcentrum te willen openen. Dat is een verder verdeelpunt voor pakketjes die uit andere distributiecentra van Amazon in Europa komen. Daarvoor worden meer dan honderd mensen aangenomen. En dat aantal wordt de komende tijd verder uitgebreid. Ook gaat Amazon in een deel van Nederland met eigen elektrische busjes rijden.