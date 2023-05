‘Flitsbezorger Getir wil ook branchegenoot Flink overnemen’

Een dark store van Getir aan de Eerste Jacob van Campenstraat in Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Er worden al gesprekken gevoerd, zeggen zij, al is dat geen garantie dat het ook tot een deal komt. Flink is behalve in Duitsland ook actief in Frankrijk en Nederland.

Getir kocht Gorillas in december vorig jaar. Daar zou het Turkse bedrijf, dat al in 2015 begon met de snelle bezorging van boodschappen, uiteindelijk 1,2 miljard dollar voor hebben betaald. Flink gaat mogelijk een vergelijkbaar bedrag kosten.

Het Duitse bedrijf is parallel aan de overnamegesprekken ook aan het praten met geldschieters voor een investeringsronde, schrijft de FT. Daarbij zou het bedrijf 100 miljoen dollar willen ophalen tegen een waardering van 1 miljard dollar voor het hele bedrijf. Eind 2021 werd de waarde van het bedrijf nog op 2,1 miljard dollar geschat.

Minder agressief uitbreiden

Flink gaf eerder dit jaar aan in Duitsland tegen het einde van het jaar winstgevend te willen zijn. In Nederland zou dat volgend jaar behaald moeten worden, onder meer door minder agressief uit te breiden.

Mocht Getir daadwerkelijk Flink overnemen, dan blijft er in Nederland nog één moederbedrijf over dat aan flitsbezorging doet. Vorig jaar nam Getir al branchegenoot Gorillas over en laatstgenoemde nam midden vorig jaar de resterende darkstores van het Britse Zapp over, dat Nederland verliet.

Een eventuele overname van Flink door Getir wordt vergemakkelijkt doordat het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, een belang in beide bedrijven bezit.

Amsterdamse flitsbezorgers

De verwachting is dat de Amsterdamse vestigingen van Gorillas en Getir op korte termijn met elkaar integreren. Daardoor zullen enkele darkstores verdwijnen. De apps van de twee flitsbezorgers zijn inmiddels al met elkaar geïntegreerd, en de twee bedrijven delen inmiddels al bezorgers. Mocht Flink ook nog aan de portefeuille van Getir toegevoegd worden, dan zal de Amsterdamse markt voor flitsbezorgers nog verder in elkaar schuiven.

Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat de Amsterdamse gemeenteraad volgende week debatteert over het nieuwe bestemmingsplan voor flitsbezorgers. Daarmee wil het college de darkstores alleen nog toestaan op industrieterreinen.

Zuinigere investeerders

Volgens Florian Brunsting, algemeen directeur van Getir in Nederland, komt flitsbezorging in de stad daarmee in gevaar. “Als wij moeten gaan bezorgen vanaf de rand van de stad, zitten we te ver van onze klanten, kunnen we minder bestellingen per uur bezorgen en komt het bedrijfsmodel onder druk te staan,” zei hij onlangs in Het Parool.

Flitsbezorgers kwamen op tijdens de coronapandemie en werden, geholpen door allerlei kortingsacties, snel populair. Maar toen de pandemie ten einde liep, kregen de bedrijven het al moeilijker. Door de hogere rente en de verminderde economische groei werden investeerders zuiniger. Ook consumenten werden door de sterk oplopende inflatie voorzichtiger met hun geld.

