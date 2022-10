‘Flitsbezorger Getir is in gesprek met concurrent Gorillas over overname’

Als Getir Gorillas overneemt zou het verreweg de grootste flitsbezorger van Amsterdam zijn. Beeld Jean-Pierre Jans

Getir wil met de overname van Gorillas vooral groeien in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De bedrijven weigeren echter allebei te reageren op vragen van Bloomberg over de geruchten van een eventuele overname. Gorillas werd een jaar geleden nog gewaardeerd op drie miljard dollar en is daarmee kleiner dan Getir, dat in maart nog op 11,8 miljard dollar werd gewaardeerd. Beide flitsbezorgers zijn actief in negen landen.

Gorillas voerde al eerder gesprekken met branchegenoten over een fusie of overname nu de markt voor flitsbezorgers aan het consolideren is. De flitsbezorgers — die in coronatijd als kool groeiden en makkelijk aan groeigeld konden komen — kregen dit jaar met de eerste tegenslagen te maken.

Tegenwind

Zo merken de bezorgbedrijven dat het met het huidige economische klimaat moeilijker is om nieuwe investeerders aan te trekken, mede doordat de rente stijgt. Ook trekken gemeenten aan de noodrem om de wildgroei aan flitsbezorgers in steden een halt toe te roepen. Zo is in Amsterdam een voorbereidingsbesluit van kracht, waardoor flitsbezorgers voorlopig geen nieuwe darkstores mogen openen. En als het nieuwe paraplubestemmingsplan van het college binnenkort van kracht wordt, zijn flitsbezorgers in de stad straks alleen nog toegestaan op industrieterreinen en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Met dit beleid in het achterhoofd heeft Amsterdam inmiddels al meerdere darkstores gesloten met goedkeuring van de rechter. Amsterdam voert daarin de boventoon, maar ook in andere landen en steden broeden (lokale) overheden op regelgeving om flitsbezorging in te perken.

Investeerders zien daardoor dat de flitsbezorger een minder veiligere belegging is dan voorheen.

Veruit de grootste

Eerder nam Gorillas drie winkels van het Britse Zapp over in de stad. Zapp zag door het veranderende (economische) klimaat geen toekomst meer voor zich weggelegd op de Nederlandse markt en besloot zich vooral te focussen op de Engelse markt.

Een overname van Gorillas door Getir zou in Amsterdam betekenen dat er van de vier flitsbezorgers in korte tijd nog maar twee overblijven: Getir en het uit Duitsland afkomstige Flink.

Met een overname van Gorillas door Getir zou de flitsbezorger in één klap veruit de grootste op de Amsterdamse markt zijn met iets meer dan twintig darkstores tegenover acht van Flink. Al lopen van alle flitsbezorgers momenteel meerdere darkstores het risico om gesloten te worden door de gemeente. Zo werd maandag nog bekend dat de vestiging van Flink op de Nassaukade in West uiterlijk donderdag dicht moet zijn, omdat die niet in het bestemmingsplan past en overlast veroorzaakt.