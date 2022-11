Flinke stap om de schade van klimaatverandering eerlijker te verdelen, maar aan de oorzaak wordt niets gedaan

De onderhandelingen op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh zouden tot vrijdag 18.00 uur duren, maar liepen uit tot zondagochtend 04.15 uur. Beeld AFP

“De gemaakte afspraken betekenen winst voor onze hele wereld. We hebben degenen die zich verwaarloosd voelen laten zien dat we ze horen, dat we ze zien, dat we ze respecteren.” De voorzitter van de Alliantie van Kleine Eilandstaten, Molwyn Joseph, was lovend. Al dertig jaar vragen landen die langzaam onder water verdwijnen of vruchtbare landbouwgrond zien verdorren aandacht voor dat onrechtvaardige aspect van klimaatverandering: landen die het minst hebben bijgedragen aan de oorzaak – de uitstoot van broeikasgassen – worden het hardst getroffen door de gevolgen.

De aanhoudende druk van de groep van 77 armste landen plus China heeft gewerkt. Roulerend voorzitter Egypte zette het onderwerp bij de eerste klimaattop in Afrika ooit op de agenda. En in verlenging van de onderhandelingen kwam er een akkoord over de instelling van een schadefonds voor ontwikkelingslanden die het meest lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Een commissie met vertegenwoordigers van 24 landen zal bekijken welke vorm het fonds precies krijgt, welke landen moeten bijdragen en waar het geld naartoe moet. Voor de meest kwetsbare landen is dit een grote stap naar klimaatrechtvaardigheid.

De reactie van de Europese Unie biedt een heel ander perspectief. “Dit is het make-or-break-decennium. Maar wat we voor ons hebben is niet genoeg als stap voorwaarts,” zei Eurocommissaris Frans Timmermans over het eindresultaat. “Het geeft niet meer vertrouwen dat we de toezeggingen zullen nakomen die we vorig jaar zijn aangegaan. Het dicht niet de gapende kloof tussen klimaatwetenschap en ons klimaatbeleid.”

Passage schrappen

Over het aanpakken van de oorzaak van klimaatverandering wordt namelijk slechts herhaald wat er vorig jaar in Glasgow ook al is gezegd: de wereld moet zich gezamenlijk inspannen om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 1,5 graad Celsius te houden. China en Saoedi-Arabië wilden die passage zelfs nog schrappen, maar dat wist de EU te voorkomen. Landen worden opgeroepen binnen een jaar met aangescherpte plannen te komen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar dat werden ze ook in de slotverklaring van Glasgow en daar is vrijwel niets van terechtgekomen.

Het sterk verschillende perspectief verklaart waarom het maken van internationale klimaatafspraken zo ingewikkeld is. China is veel later begonnen met industrialisering dan Europa en de Verenigde Staten en vindt dus ook dat het langer door mag gaan om de achterstand in te lopen. India hekelt de Europese druk om te minderen met steenkool, een onmisbare energiebron voor dat land, omdat Europa zelf als een dolle bezig is het voor het werelddeel onmisbare vloeibaar gas in te kopen. Senegal stoort zich aan het westerse streven om niet meer te investeren in olie en gasprojecten in het buitenland: eerst zelf met fossiele brandstoffen rijkdom vergaren en nu er eindelijk een olieveld voor de kust van Senegal is ontdekt mag dat niet meer worden ontgonnen?

Schade eerlijker verdeeld

De conclusie na twee weken praten kan zijn dat er in Sharm-el-Sheikh een flinke stap is gezet om de schade van klimaatverandering eerlijker te verdelen, maar dat er vrijwel niks is gedaan om die klimaatverandering tegen te gaan. Negatief geformuleerd: Europa en de VS gaan veel geld uitgeven aan iets wat niet helpt om de opwarming af te remmen. Positief geformuleerd: eindelijk vergoeden ze iets van de schade die ze zelf hebben aangericht en hopelijk helpt dat om de weg vrij te maken voor maatregelen om verergering van het probleem te voorkomen.

Klimaatminister Rob Jetten noemde de uitkomst uiterst teleurstellend. “Tegelijkertijd, deze stap helpt het vertrouwen tussen het Noorden en Zuiden te herstellen. En maakt het hopelijk mogelijk om komend jaar nieuwe doorbraken te bereiken voor een echte versnelling in onze klimaataanpak.”