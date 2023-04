Finland officieel toegetreden tot de Navo

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto, Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken. Beeld AFP

Finland bleef lang liever buiten militaire bondgenootschappen, maar vroeg bijna een jaar geleden toch maar het Navo-lidmaatschap aan. De invasie van Oekraïne door grote buur Rusland had het land tot inkeer gebracht. Finland en Rusland delen een grens van ruim 1300 kilometer.

Finlands eerste daad als volwaardige nieuwe lidstaat was instemmen met de toetreding van Zweden. De twee Noord-Europese landen hadden zich eigenlijk samen bij het bondgenootschap willen aansluiten. Toen Hongarije en vooral Turkije Zweden de voet dwars bleven zetten, besloot Helsinki schoorvoetend Stockholm toch maar los te laten.

De Finse president Sauli Niinistö, in wiens bijzijn de Finse vlag dinsdagmiddag voor het eerst werd gehesen op het Navo-hoofdkwartier in Brussel, belooft meedogenloos te blijven werken om ook Zweden binnen de alliantie te krijgen. “Het lidmaatschap van Finland is niet compleet zonder het Zweedse lidmaatschap.” Van de Navo-leden moeten Hongarije en Turkije de Zweedse lidmaatschapsaanvraag nog ratificeren.

De toetreding van Finland werd even voordien voltooid met de overhandiging door de Finse buitenlandminister van de toetredingspapieren aan zijn Amerikaanse collega. De VS, de grote beschermheer van de Navo, hebben het verdrag in bewaring dat als grondslag dient voor het bondgenootschap.

‘Trots en dankbaar’

De Finse premier Sanna Marin liet weten ‘trots en dankbaar’ te zijn dat haar land is toegetreden. ‘Finland gaat een nieuw tijdperk in als Navo-lid,’ twitterde de sociaaldemocraat. Ze bedankte de Navo-bondgenoten voor hun vertrouwen. ‘Samen zullen we nog sterker zijn.’

Niinistö beklemtoonde dat de nieuwe stap ‘niet tegen iemand is gericht’. Rusland zegt zich wel degelijk bedreigd te voelen. Het Kremlin klaagt al langer dat de Navo erop uit zou zijn Rusland te omsingelen.

Onder anderen de Britse premier Rishi Sunak juichte de ‘historische’ toetreding van Finland toe. “Alle Navo-leden moeten nu de nodige stappen ondernemen om ook Zweden toe te laten.” Ook de Duitse premier Olaf Scholz verwelkomde het nieuwe lid.

Felicitaties

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky feliciteerde Finland. Dat heeft nu ‘de enige veiligheidsgarantie die ertoe doet’ in ons deel van de wereld, twitterde hij. Zelensky zei te verwachten dat de Navo-top van komende zomer ook Oekraïne wat dichter bij aansluiting brengt. Het Navo-lidmaatschap is een vurige wens van Oekraïne, maar dat zal naar verwachting niet op korte termijn gebeuren.

Joe Biden maande Turkije en Hongarije Zweden snel toe te laten als lid van het bondgenootschap. De Turken en Hongaren liggen om uiteenlopende redenen dwars, maar verwachten allebei nog een en ander van Stockholm. In een verklaring noemde de Amerikaanse president Zweden en Finland ‘sterke democratieën met zeer capabele strijdkrachten, die onze waarden en visie voor de wereld delen’. Hij wees erop dat Finland in een recordtempo van minder dan een jaar Navo-lid werd. “Ik kijk ernaar uit om Zweden zo snel mogelijk als Navo-lid te verwelkomen. Ik moedig Turkije en Hongarije aan hun ratificatieproces onverwijld af te ronden.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: