Filmcomponist Ennio Morricone overleden na val

Ennio Morricone is op 91-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse componist overleed in een ziekenhuis in Rome aan de gevolgen van een val, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Morricone werd geboren in Rome op 10 november 1928. Al op 6-jarige leeftijd begon hij met het componeren van muziek, maar pas in 1961 schreef hij zijn eerste soundtrack voor de film Il Federale.

Voor ongeveer 550 speelfilms en tv-series schreef de componist, bijgenaamd Il Maestro (met een hoofdletter, ja) de muziek. Daar zitten heel obscure films tussen, maar de melodieën die hij bedacht voor spaghetti-westerns als The good, the bad and the ugly en Once upon a time in the West kan iedere westerling meefluiten.

Hij schreef ook muziek voor veel films in verschillende genres, zoals The Untouchables, The Battle of Algiers en Exorcist II. Morricone’s muziek werd ook gebruikt in onder meer Quentin Tarantino’s Kill Bill (2003-2004), Inglourious Basterds (2009) en Django Unchained (2012), The Boat That Rocked en series als The Simpsons en The Sopranos.

Voor zijn werk voor Tarantino’s The Hateful Eight (2015) ontving hij een Golden Globe en een BAFTA Award.