FIFA en UEFA weren Rusland en Gazprom van internationale voetbaltoneel

Oud-Ajacied Quincy Promes (links) in actie voor het Russische Spartak Moskou. Beeld AP

De schorsing geldt voor alle clubteams en de nationale elftallen, zowel de mannen als de vrouwen.

Deelname aan het WK in Qatar eind dit jaar is hierdoor uitgesloten voor de Russische mannen. De eerstvolgende wedstrijd die ertoe deed was de play-off voor deelname aan het wereldkampioenschap. Door de schorsing gaat deze wedstrijd niet door. Een teleurstelling voor de Russische ploeg: zij lopen dus het eindtoernooi mis. Ook het vrouwenteam zien een groot toernooi aan zich voorbijgaan. In juli zouden zij meedoen aan het EK in Engeland

De schorsing betekent ook dat Red Bull Leipzig verzekert is van een plekje in de kwartfinale van het Europa League. De club moest het in het Europese toernooi opnemen tegen Spartak Moskou, de ploeg van oud-Ajacied Quincy Promes.

Van PR-campagne naar solidair met Oekraïne

‘Het voetbal is volledig verenigd en in volledige solidariteit met alle getroffen mensen in Oekraïne,’ zeggen de presidenten Gianna Infantino (FIFA) en Aleksander Ceferin (UEFA) in een gezamenlijke verklaring.

Nog geen vier jaar geleden was Infantino tijdens het WK van 2018 dat in Rusland werd gespeeld deel van een Russisch charmeoffensief. Terwijl hij Poetin innig omhelsde, stelde Infantino dat de wereld ‘verliefd was geworden’ op de Russen. “Je hebt de wereld verwelkomt als vriend,” zei hij tegen hem. Die vriendschap bleek de president van Rusland weinig waard.

De Russische voetbalbond RFU noemt de schorsing in een eerste reactie ‘discriminerend van karakter’ en ‘in strijd met de normen en waarden van internationale competitie, evenals de geest van de sport’. De maatregel zou ‘een groot aantal sporters, coaches, werknemers van clubs en bovenal miljoenen Russische en buitenlandse fans schaden’.

Teruggekomen van eerder besluit

De FIFA maakte eerder bekend dat de Russische nationale ploeg onder de vlag van de Russische voetbalbond, RFU, mocht deelnemen aan de WK-kwalificatiewedstrijd eind maart tegen Polen. Dit leidde tot veel kritiek. Tegenstander Polen maakte bekend dat het onder geen enkele voorwaarde tegen Rusland zou spelen, zij het onder Russische of RFU-vlag.

“Totaal onaanvaardbaar,” noemden de Polen het besluit van de FIFA. Het land kreeg bijval van Zweden en Tsjechië, mogelijke tegenstanders van Rusland. Ook de KNVB verklaarde dat de Nederlandse nationale elftallen geen wedstrijden tegen Russische teams zouden spelen.

Saillaint detail is dat de Russische nationale ploeg al was uitgesloten van deelname aan het WK voetbal onder de eigen vlag vanwege een nationaal dopingschandaal. Had het land zich gekwalificeerd, dan was de kans groot dat het zou deelnemen namens de RFU en niet Rusland.

Ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil dat sportbonden wereldwijd geen sporters uit Rusland en Belarus mee laten doen aan evenementen. Veel sportbonden hebben daar al gehoor aan gegeven. Het Russisch Olympisch Comité (ROC) is niet te spreken over de oproep. Deze is onrechtvaardig en in strijd met de regels van het IOC en vooral het olympisch handvest, aldus het ROC.

Ook Gazprom verdwijnt van het veld

Het blijft niet alleen bij de schorsing. De UEFA zet ook het sponsorcontract met de Russische gasgigant Gazprom stop. De beslissing gaat met onmiddellijke ingang in en betreft alle bestaande afspraken, in de Champions League, bij de interlands voor nationale teams en EURO 2024, zo staat in een verklaring van de voetbalbond. De sponsordeal tussen Gazprom en de UEFA is ongeveer veertig miljoen euro per seizoen waard en liep sinds 2021.

Eerder haalde de Duitse voetbalclub Schalke 04, waarvan Gazprom hoofdsponsor was, alle reclame-uitingen van de shirtjes. Maandag maakten ze bekend een definitief einde aan de samenwerking te maken. De deal liep nog tot 2025 en leverde de voetbalclub zo’n negen miljoen euro per jaar op.