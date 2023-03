Felle protesten in Georgië kunnen goedkeuring van nieuwe ‘Russische wet’ vermoedelijk niet stoppen

Beeld AP

Voor de derde dag op rij protesteerden Georgiërs woensdag tegen de controversiële wet. Met wapperende nationale en Europese vlaggen en leuzen als ‘nee tegen de Russische wet’ roepend, protesteerden vele duizenden demonstranten in Tbilisi voor het Georgische parlement.

De wet, die dinsdag in eerste lezing door het Georgische parlement heen kwam, verplicht organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering vanuit het buitenland krijgen zich te registreren als ‘buitenlandse agenten’. Doen ze dat niet, riskeren ze hoge boetes.

Volgens de politieke partij Macht van het Volk, die het wetsvoorstel vorige maand indiende, is de wet nodig om ‘transparantie te bieden over buitenlandse beïnvloeding’.

EU-lidmaatschap

Maar critici denken dat de wet is bedoeld om kritische media, ngo’s en oppositiepartijen, die soms afhankelijk zijn van buitenlands geld, monddood te maken – en de kansen op het Georgische EU-lidmaatschap te verkleinen. En dat is mogelijk ook precies de bedoeling.

Georgië vroeg na de Russische inval in Oekraïne kandidaat-lidmaatschap van de EU aan, en een ruime meerderheid van de bevolking (81 procent, volgens een peiling van NDI) is voor toetreding tot de EU. Maar de politiek lijkt in toenemende mate verdeeld over de toekomstige richting van het land. De uitgesproken pro-westerse oppositie beschuldigt de regering ervan aan de leiband van Moskou te lopen.

Ook in de wet zien velen de signatuur van het Kremlin. De regering van de Russische president Poetin introduceerde in 2012 een vergelijkbare wet, die in de loop der jaren een van de meest effectieve instrumenten van het Kremlin is gebleken om kritische geluiden de mond te snoeren.

Veto

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zei woensdag ‘enorm bezorgd’ te zijn over de ontwikkelingen in Georgië. De oppositie en ngo’s hebben Georgiërs opgeroepen in meerdere steden te protesteren tegen de wet, al is het de vraag of het de goedkeuring van de wet nog kan stoppen.

De Georgische regering, die de demonstranten van geweldpleging beschuldigt, heeft een comfortabele meerderheid in het parlement en dus zal de wet vermoedelijk ook in tweede en derde lezing worden goedgekeurd.

De president van het land, Salome Zoerabisjvili, die sinds de politieke crisis van 2020 steeds vaker lijnrecht tegenover de regering staat, zei dinsdag haar veto tegen de wet te zullen uitspreken. Al kan de coalitie die veto ook weer tenietdoen.