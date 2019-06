Felix Klein wilde samenleving wakker schudden

Beeld AP

Dat zegt Klein zaterdag in een interview met Het Parool.

“Ik heb benoemd hoe de situatie er helaas voor staat. Ik wilde voorkomen dat we overgaan tot de orde van de dag, zoals meestal gebeurt,” aldus de Duitse regeringscommissaris voor bestrijding van antisemitisme.

Zijn vorig weekend uitgesproken waarschuwing leidde wereldwijd tot ophef. Naast bijval klonk het verwijt dat hij zich neerlegt bij een onaanvaardbare situatie.

Klein: “Aanleiding was de stijging met 20 procent van het aantal strafbare antisemitische daden in 2018 ten opzichte van het jaar daarvoor. Mijn ervaring is dat iedereen zijn afschuw betuigt en er vervolgens weinig gebeurt. Dat wil ik voorkomen.”

“Mijn uitspraak is niet bedoeld als capitulatie. We hebben de strijd niet opgegeven. Het is een oproep tot handelen. Daarom heb ik ook opgeroepen om dit weekend bij een demonstratie in Berlijn uit solidariteit een keppel te dragen. Soms kun je pas iets veranderen door een steen in de vijver te gooien.”

Klein zegt de zaak bewust op scherp te hebben gezet: “De Holocaust geeft Duitsland natuurlijk een hele bijzondere verantwoordelijkheid. We hebben de Joden nadien in feite beloofd dat ze hier veilig kunnen leven. Dat maakt dat ik een heel pijnlijke open zenuw heb geraakt.”

Klein trad een jaar geleden aan als regeringscommissaris, in reactie op een aantal schokkende antisemitische incidenten in Duitsland. Hij noemt het ‘heel goed’ als Nederland ook een functionaris voor het bestrijden van antisemitisme zou benoemen, zoals is bepleit in de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad. In Duitsland heeft Klein zich onder meer met succes sterk gemaakt voor een meldplicht van antisemitisme voor scholen.