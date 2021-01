FBI waarschuwt: ‘Geweld in VS nog niet voorbij’

Extra beveiliging bij het Capitool. Beeld AFP

De besturen van de vijftig Amerikaanse staten kwamen maandag voor het eerst dit jaar bijeen. De weerslag van de bestorming van het Capitool in Washington DC was daarbij overduidelijk te zien. Voor het gebouw van de volksvertegenwoordiging van de staat Georgia – een van de staten waarvan door Trump en co de stemuitslag werd betwist – wemelde het volgens The New York Times van de zwaarbewapende agenten in camouflageoveralls.

In Olympia in de staat Washington hielden tientallen Nationale Gardetroepen de wacht tussen een tijdelijk opgeworpen hek en het staatscapitool. Een handjevol gewapende, anti-overheidsdemonstranten verscheen volgens The Seattle Times even. Maar het bleef bij wat geschreeuw van leuzen – voorlopig.

Na de bestorming van het hart van de Amerikaanse democratie, zetten de besturen van de staten zich schrap voor nieuwe gewelddadige protesten. Niet zonder reden. De FBI heeft in een interne briefing gewaarschuwd dat Trumpaanhangers zich opmaken voor nieuwe aanvallen. In de memo, die in handen is van zender ABC, schrijft de inlichtingendienst dat in alle vijftig staten plannen zijn gesmeed om op de dag van Joe Bidens inauguratie staatsgebouwen en rechtbanken te bestormen.

De FBI baseert zich op berichten die zijn verspreid via sociale media en neemt die na de aanval op het Capitool uiterst serieus. Ver voor die bestorming circuleerden er online al onheilspellende berichten. Hoe het veiligheidsapparaat het toen zo verkeerd heeft kunnen inschatten en waarom de Nationale Garde zo laat pas werd opgeroepen is nog altijd niet opgehelderd. Bij de bestorming overleden vijf mensen, inclusief een agent.

Inauguratie op 20 januari

Het dreigende geweld is voor president-elect Joe Biden geen reden om de inauguratie op 20 januari elders dan bij het Capitool te houden. Wel raadt de burgemeester van Washington burgers af het doorgaans door honderdduizenden mensen bijgewoonde evenement te bezoeken. Om de ceremonie veilig te laten verlopen worden 15.000 Nationale Gardetroepen ingezet.

De FBI waarschuwt ook expliciet dat een vroegtijdige afzetting van Trump ervoor kan zorgen dat de vlam in de pan schiet. Een niet-­geïdentificeerde gewapende groep zou zich volgens de inlichtingendienst opmaken voor ‘een enorme opstand’, mocht het zover komen.

De Democraten zetten vicepresident Mike Pence onder druk om Trump via het 25ste amendement uit het ambt te zetten. Doet ie dat niet, dan beginnen de Democraten morgen een tweede impeachmentprocedure tegen Trump. Pence lag sinds woensdag overhoop met de president, toen Trump zijn aanhang opjutte naar het Captool te gaan, waarna die dat bestormde. Pence heeft Trump maandag echter weer gesproken en zou voor afzetting niets voelen.