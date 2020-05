Fauci en twee andere leden coronateam Witte Huis in quarantaine

Anthony Fauci en Donald Trump. Beeld AFP

Dat melden Amerikaanse media. Directeur Robert Redfield van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en directeur Stephen Hahn van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA kondigden eerder al aan in quarantaine te gaan nadat ook zij een ontmoeting hadden met iemand die het longvirus onder de leden heeft. Ook Hahn en Redfield zijn lid van het coronavirus-taskforce.

Een woordvoerder van het Witte Huis weigerde aan CNN het bericht te bevestigen dat Redfield in isolatie gaat. Maar hij zei dat de arts van president Donald Trump en de functionarissen in het Witte Huis ‘nauw blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om de president, zijn gezin en het gehele Witte Huis veilig en gezond te houden’.

Gewaardeerde autoriteit

De 79-jarige Anthony Fauci is het gezicht van de Amerikaanse bestrijding van het virus. De directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, licht de virusdreiging zo kalm en rechtdoorzee toe, dat hij de meest gewaardeerde autoriteit in crisistijd is geworden.

Fauci adviseerde in het verleden zes Amerikaanse presidenten, onder meer over de aids-epidemie in de jaren tachtig, sars en ebola. Toen een met ebola geïnfecteerde Amerikaanse verpleegster uit het ziekenhuis ontslagen werd, omhelsde Fauci haar voor een batterij camera’s om het land te verzekeren dat ze niet besmettelijk was.

Ook nu is Fauci de man die de VS geruststelt. Als lid van de taskforce van het Witte Huis licht hij de laatste ontwikkelingen toe in persconferenties aan de zijde van president Trump. Fauci is niet bang om de president tegen te spreken. Toen Trump bijvoorbeeld zei dat een vaccin binnen enkele maanden gereed kon zijn. Fauci corrigeerde – het zou op z’n minst een jaar duren. Dat leidde zo af en toe tot irritatie bij de president, maar voorlopig zit Fauci nog in het zadel.