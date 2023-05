Fatma en Kemal trekken van ziekenhuis naar ziekenhuis, op zoek naar hun geliefden

De plek waar het luxueuze appartementencomplex Rönesans Rezidans stond. Beeld Ingrid Woudwijk

Aan de rand van Hatay stond tot 6 februari het luxueuze appartementencomplex Rönesans Rezidans. Het zou een stukje van de hemel moeten zijn volgens een advertentie, het werd een kerkhof voor honderden bewoners. Van het zwembad, de cafés en het sportcomplex is niks meer over. Alleen de parkeergarage is nog herkenbaar. Staaldraden steken als spaghettislierten uit het beton.

Op de derde verdieping van het Rönesans (Renaissance op zijn Turks) woonde Fatma Kahramanoglu met haar man en hun twee kinderen. Samen met haar jongste zoon van 18 raakte ze bekneld onder het puin. Pas later in de ochtend van 6 februari werden de twee door een buurman bevrijd. Een week hebben ze in het ziekenhuis gelegen. Toen ze daar werd ontslagen, had ze geen idee waar haar echtgenoot was.

“We hebben niks meer gehoord van mijn man. We waren in dezelfde kamer, we waren samen. Maar in de eerste seconden na de beving stortte alles al in,” vertelt Kahramanoglu. Volgens omstanders zou het gebouw binnen een minuut na de eerste beving om 4.17 uur ’s nachts al niet meer overeind hebben gestaan. Hoe Kahramanoglu het zich herinnert, is dat eerst de vloer instortte en vervolgens het hele gebouw op zijn zij klapte.

Niet ingestort maar omgevallen

Op luchtfoto’s is te zien hoe het gebouw is bezweken. Het is niet ingestort, maar alle twaalf verdiepingen zijn omgevallen. In één gedeelte van het gebouw brak daarna brand uit. De brokstukken werden snel opgeruimd, maar het politielint voor het gebouw wijst erop dat hier niet alleen sprake is van een enorm menselijk drama, maar ook van wanbeleid of een mogelijk misdrijf.

De aannemer van de residentie, Mehmet Yasar Coskun, werd al op 10 februari gearresteerd op de luchthaven van Istanboel. Sindsdien werden er in het hele land nog zo’n driehonderd aannemers opgepakt. Maar er is veel aandacht specifiek voor het Rönesans, experts bekritiseren de manier waarop het gebouwd is. In 2011 werd de eerste steen gelegd, zo’n nieuw gebouw zou niet zomaar om moeten vallen.

De meeste flats rondom het Rönesans staan namelijk nog wel overeind, ook al zijn ze flink beschadigd. Er zijn geen precieze aantallen, maar geschat wordt dat in het Rönesans een paar honderd mensen zijn overleden. De Ghanese profvoetballer Christian Aksu bijvoorbeeld, in Nederland vooral bekend van de periode dat hij bij Vitesse speelde.

De man van Fatma Kahramanoglu, Hamdi Kahramanoglu, is vermist na de instorting van het appartementencomplex in Antakya. Ze heeft alleen nog een foto van hem. Beeld Ingrid Woudwijk

Ongeïdentificeerde mensen

Nog steeds zijn 55 inwoners van de Rönesans Rezidans vermist: een baby van 5 maanden, maar ook een gezin met twee kinderen. De Turkse overheid heeft naast het dodental van meer dan 50.000 geen officieel aantal vermisten bekendgemaakt, maar naar verwachting zullen dat er honderden, zo niet meer dan duizend zijn. In de stad Antakya hangen op verschillende plekken posters met foto’s van mensen die nergens te vinden zijn.

Twee van die vermisten zijn Mehmet Sükrü Incili en Mevlüde Yildiz Incili. Ook zij woonden in het Rönesansgebouw. Kemal Tulukçu is nog steeds op zoek naar zijn neef en zijn tante. Na meer dan twee maanden blijft de hele familie zoeken, ook al zijn ze bijna overal al geweest.

“We zijn naar de begraafplaats geweest waar ze ongeïdentificeerde mensen hebben begraven,” zegt Tulukçu. Van de meesten van deze overledenen zijn foto’s gemaakt en is dna afgenomen. De vader van de neef heeft dna afgegeven. Als er een match was, zouden ze bericht krijgen – maar het bleef stil.

Dna-bank

Zolang ze geen match hebben, kijken ze ook naar de foto’s die gemaakt zijn. “Ik heb zelf ook gekeken, maar ik heb niemand gezien die erop lijkt.” Het doorzoeken van de foto’s is al helemaal pijnlijk. “Het is moeilijk, want van sommige mensen is het ook niet heel duidelijk wie het zijn. Er was hier brand uitgebroken, er zijn mensen die verbrand zijn.”

Er is geen centrale dna-bank, zegt Tulukçu, dus gaan de familieleden ook alle ziekenhuizen af. “We gingen naar Adana, naar ziekenhuizen in andere steden. Maar geen resultaat. We wachten maar, er is niet veel dat we nu kunnen doen.”

Een mogelijkheid is dat zijn familieleden ergens buiten bewustzijn op de intensive care liggen. Maar op dit moment is zelfs het bericht dat hun geliefden overleden zijn beter dan deze onzekere situatie.

Overal gezocht

Ook voor de familie Kahramanoglu zijn het wachten en de onzekerheid bijna niet vol te houden. Nog steeds komt Fatma af en toe terug naar de plek waar ooit hun huis stond. “We zijn nog steeds onderzoek aan het doen, constant aan het zoeken. We zijn naar ziekenhuizen in Adana en Mersin geweest, hebben navraag laten doen in Istanboel en Ankara. We hebben overal gezocht,” zegt Kahramanoglu zachtjes.

“We moeten echt onze vermisten zo snel mogelijk vinden. We kunnen het niet meer aan. Het gemis wordt steeds groter.” In tranen: “Schrijf alsjeblieft de naam op van mijn man: Hamdi Kahramanoglu.”