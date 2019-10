Families slachtoffers koelwagen: ‘Er waren nog meer trucks’

Woensdagochtend trof de Britse politie in Essex 39 dode migranten aan in een koelwagen. Beeld AFP

De nabestaanden geloven dat met het konvooi meer dan honderd migranten naar het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld.

De families van de vermoedelijke slachtoffers denken dat twee van de voertuigen hun bestemming hebben bereikt, maar dat een derde vrachtwagen - waarin de slachtoffers werden gevonden - op een onbekende locatie vertraging opliep. SkyNews geeft wel aan dat deze berichten nog niet bevestigd zijn. Wat de bestemming van de twee andere vrachtwagens was, is niet bekend.

Slachtoffers

Na de vondst van de overleden migranten zei de politie donderdag ervan uit te gaan dat alle 39 dodelijke slachtoffers Chinezen zijn. Maar het lijkt nu waarschijnlijker dat de meerderheid Vietnamees was. Bui Huy Cuong, vicevoorzitter van het Volkscomité in het district Can Loc vertelde zaterdag aan het Duitse persbureau DPA informatie te hebben over acht vermiste mensen. “Vijf families hebben zich tot ons gewend en vroegen hulp bij het vinden van hun vermiste kinderen.”

Volgens het plaatselijke Vietnamese dagblad VnExpress hebben twaalf families uit centraal Vietnam gemeld dat hun kinderen sinds 23 oktober vermist zijn. Pham Van Nho, een Vietnamese student in Londen die de politie heeft geholpen de lichamen te identificeren, zegt op Facebook dat 24 slachtoffers uit Vietnam lijken te komen.

Gisteren hebben meerdere Vietnamese families aan de Britse openbare omroep BBC gemeld dat zij vrezen dat familieleden van hen onder de dodelijke slachtoffers zijn.

Klopjacht

De politie is nog op zoek naar een vijfde verdachte. De politie had al vier mensen aangehouden in verband met de zaak. De baas van een transportbedrijf en zijn vrouw werden vrijdag opgepakt. Zij waren de laatst bekende eigenaars van de vrachtwagen met de 39 dode migranten. Eerder was de arrestatie van de 25-jarige Mo Robinson uit Noord-Ierland, de bestuurder van de vrachtwagen. Hij werd woensdag op verdenking van moord opgepakt en blijft in hechtenis. En vrijdag werd een 48-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden op Stansted Airport op verdenking van mensensmokkel en doodslag, zei de politie van Essex.