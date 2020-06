Familie George Floyd op uitvaart: dood moet verandering brengen

Familie van George Floyd sprak op de uitvaart. Beeld AFP

De 46-jarige zwarte Amerikaan wiens dood leidde tot wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme werd daarna begraven nabij de stad waar hij opgroeide.

Pastor Remus E. Wright onderbrak het door drum en elektronisch orgel begeleide gospelkoor kort en vroeg de in het zwart en wit geklede aanwezigen - alles bij elkaar zo’n 500 - vanaf het podium om afstand te houden. Zij die nog geen mondkapje droegen, werd vriendelijk doch dringend verzocht er zo snel mogelijk een te regelen. “Onze gelovigen zijn niet vervangbaar. Zonder masker is er daarom geen plaats voor u in dit huis.”

Na een stemmig gezongen openingsnummer bracht het twaalfkoppige koor een up-tempo nummer ten gehore waarop aardig wat aanwezigen staand lichtjes mee bewogen. Een gebarentolk die alle teksten ‘vertaalde’, swingde mee. Daarna nam pastor Mia K. Wright het woord. Ze benadrukte dat de aanwezigen in de kerk verbonden waren met de wereldwijde volgers van de livestream. “Dit is de home-going viering (het naar de hemel gaan, red.) van de Afro-Amerikaanse kerk voor George Floyd,” riep ze door de microfoon. Daarna volgden weer gospelnummers, af en toe onderbroken door bijbellezingen.

Gerechtigheid en verzoening

Meerdere familieleden van Floyd kwamen aan het woord, onder wie zijn jongere broer. Zij roemden Floyd om zijn zachtaardigheid en zeiden dat zijn dood gebruikt moet worden om verandering te verwezenlijken in de VS.

Joe Biden sprak via een videoverbinding de aanwezigen toe. Beeld EPA

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden sprak de nabestaanden, vrienden en andere aanwezigen toe in een dinsdag opgenomen videoboodschap. Die werd uitgezonden op een groot scherm in de kerk. De Democraat hield een pleidooi voor gerechtigheid en benadrukte dat alle mensen gelijk zijn geboren en ook zo behandeld moeten worden. “We kunnen na dit moment niet denken dat we ons weer kunnen afsluiten voor racisme in dit land. De tijd van opzij kijken is voorbij.”

Volgens Biden moeten te veel zwarte mensen in de Verenigde Staten ‘wakker worden in de wetenschap dat ze hun leven kunnen verliezen door simpelweg hun leven te leiden’. “Geen enkel kind zou de vraag moeten stellen die te veel zwarte kinderen al generaties lang moeten stellen: Waarom? Waarom is papa weg?”

Het moment voor rechtvaardigheid is volgens de uitdager van president Donald Trump bij de verkiezingen in november nu aangebroken. “Als er gerechtigheid komt voor George Floyd, zullen we echt op weg zijn naar rassengelijkheid in Amerika,” aldus Biden. Hij richtte zich ook tot Gianna, de zesjarige dochter van Floyd. “Je vader zal de wereld hebben veranderd.” Biden, die Floyds nabestaanden gisteren bezocht in Houston, noemde hen ‘moedig’.

Gianna Floyd met haar moeder Roxie Washington, de ex-vrouw van George Floyd. Beeld AFP

Dominee en activist Al Sharpton riep in de lijkrede voor George Floyd op tot gerechtigheid voor zwarte mensen in de Verenigde Staten. Hij zei dat de agenten direct zouden zijn vastgezet als zij zwart waren geweest en het slachtoffer wit, in plaats van andersom zoals bij Floyd.

“De dood van George was niet zomaar een tragedie, het was een misdaad. Wij blijven strijden voor gerechtigheid voor iedereen,” zei Sharpton. De dominee haalde in zijn toespraak hard uit naar onder meer president Donald Trump. “Onze president schakelt het leger in tegen demonstranten die gerechtigheid willen, maar hij zegt niets over George. Hij heeft niet eens zijn medeleven betuigd aan de familie.”

Sharpton sprak ook over de rol die Floyd momenteel speelt bij de protesten wereldwijd. “Je wilde altijd al de wereld veranderen, dat doe je nu, maar niet op het basketbalveld. Je familie gaat je missen, maar dit land gaat je naam nooit vergeten. God nam de door de bouwer afgewezen steen en gebruikte die als hoeksteen voor de beweging die de wereld voor altijd gaat veranderen.”

Politicus en advocaat Al Green, die Texas vertegenwoordigt in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, riep in zijn toespraak op tot een ministerie van Verzoening. “We hebben slavernij overleefd, maar er was geen verzoening. We hebben segregatie overleefd, maar er was geen verzoening,” aldus Green.

Beeld EPA

Nekklemverbod

Burgemeester Sylvester Turner van Houston zei tijdens zijn toespraak dat er in zijn stad een verbod komt op nekklemmen. Floyd overleed door een nekklem met de knie van een witte agent van bijna negen minuten.

“We eren hem vandaag, want toen hij zijn laatste adem uitblies, maakte hij het ons mogelijk om te ademen.”

Paard en wagen

George Floyd werd na de dienst met paard en wagen naar zijn laatste rustplaats gebracht naast het graf van zijn moeder op de Houston Memorial Gardens in Pearland.

Beeld AFP

De begrafenis, die om 11 uur plaatselijke tijd begon en zo’n tweeënhalf uur duurde, werd bijgewoond door familie en vrienden en een aantal bekende Amerikanen onder wie de acteurs Jamie Foxx en Channing Tatum.

Doordat de aanwezigen onderling voldoende afstand moesten houden vanwege het coronavirus, kon volgens lokale media slechts een kwart van de kerk worden gevuld.

Knie op nek

Floyd (46) overleed op 25 mei nadat hij hardhandig was opgepakt in Minneapolis. De witte agent Derek Chauvin drukte minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan. Die lag geboeid op de grond en maakte herhaaldelijk duidelijk niet te kunnen ademen. Beelden van die arrestatie gingen de wereld over en zorgden voor enorme verontwaardiging. Het leidde niet alleen in Amerika maar wereldwijd tot vele protesten tegen politiegeweld en racisme.

Het lichaam van Floyd lag dinsdag al opgebaard in de The Fountain of Praise-kerk in Houston, in een glimmende goudkleurige open kist. Toen was er gelegenheid om afscheid te nemen. Dat deden duizenden bezoekers. Ze kregen het verzoek mondkapjes te dragen en voldoende afstand te houden. Ook mochten maar vijftien mensen tegelijk naar binnen.

Beeld EPA