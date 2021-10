Facebook, Instagram en WhatsApp weer bereikbaar na grote storing

Beeld Shutterstock / Nuchylee

Facebook heeft geen tekenen dat data van gebruikers onbeschermd zijn geweest tijdens de storing, zegt bedrijf in een verklaring, waarin het ook ingaat op de oorzaak van de uitval. “Onze technische teams zijn erachter gekomen dat veranderingen aan de configuratie van de routers die het netwerkverkeer tussen de datacenters coördineren de problemen hebben veroorzaakt. Die zorgden voor onderbrekingen in de communicatie en legden de diensten stil.”

‘Belangrijkste storing ooit’

Website DownDetector noemde de problemen waar Facebook, Instagram en WhatsApp gisteren mee kampten ‘de belangrijkste storing die we ooit hebben waargenomen’.

Veel social media-gebruikers vonden hun heil tijdens de storing in Twitter. Het platform heette de massale stroom aan gebruikers welkom. ‘Hallo, letterlijk iedereen’, schreef het bedrijf. Een grote groep mensen vond ook hun weg naar Telegram, een platform dat vergelijkbaar is met WhatsApp. Het bedrijf reageerde kort maar krachtig met een bericht op hun Twitter-account, waaruit bleek dat zij geen last hadden van een storing.

Vaker storingen

Internetstoringen komen vaker voor. In juli waren veel websites onbereikbaar door problemen bij het Amerikaanse techbedrijf Akamai, waardoor in Nederland sites van onder meer de politie, Rabobank, ING en kranten onbereikbaar waren. Een maand daarvoor zorgden problemen bij het Amerikaanse bedrijf Fastly ervoor dat wereldwijd veel veelbezochte sites tijdelijk uit de lucht waren, waaronder die van kranten als The Guardian, The New York en Le Monde.

Over Nederlandse internetproviders, zoals Vodafone en KPN, kwamen ook veel storingsmeldingen binnen. KPN en Vodafone hebben allebei laten weten dat er geen sprake is van een storing.

Omzetverlies wereldwijd

Wereldwijd hebben kleine bedrijven omzetverlies geleden door de problematiek rondom social media. Veel organisaties zijn afhankelijk van communicatie via Facebook.

Ook Facebook zelf is flink getroffen en verloor bijna 5 procent in waar de op de beurs. Bloomberg schreef dat het vermogen van topman Mark Zuckerberg gisteren met 6 miljard dollar is gekrompen.