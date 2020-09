Facebook en Twitter verwijderen Russische trollenpagina’s in aanloop naar VS-verkiezingen

Beeld Jeff Chiu/AP

De in Sint Petersburg gevestigde Internet Research Agency (IRA) – dat banden heeft met het Kremlin – wordt algemeen gezien als een van de grootste krachten achter Russische pogingen om voorafgaand aan de verkiezingen van 2016, de campagne van president Donald Trump ruggesteun te geven. Vier jaar geleden zijn dertien medewerkers van het bedrijf in de Verenigde Staten aangeklaagd.

Die pogingen zijn nieuw leven ingeblazen, zeggen Facebook en Twitter. Het gaat volgens The New York Times om het meest tastbare bewijs tot nu toe, dat vanuit Rusland wordt geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Na tips van de Amerikaanse FBI heeft Facebook dertien profielen en twee pagina’s verwijderd. Twitter hief vijf pagina’s op die herleidbaar bleken naar ‘Russische staats-actoren’. De profielen en pagina’s werden gebruikt om complottheorieën en desinformatie te verspreiden, zeggen Facebook en Twitter. Beide netwerken benadrukken dat de pagina’s overigens nauwelijks invloed hebben gehad. De Facebookpagina’s hadden gecombineerd zo’n 14.000 leden, waarvan er maar tweehonderd uit de Verenigde Staten kwamen.

Drie redacteuren

Dat is anders dan in 2016, toen bleek dat tientallen miljoenen gebruikers de informatie van IRA onder ogen hadden gekregen. Nieuw ten opzichte van toen is dat het nepnieuws niet alleen is verspreid via profielen op sociale media, maar dat de Russische groep er ook een eigen website voor gebruikte. PeaceData.net is op het eerste oog een links georiënteerde nieuwssite die zich concentreert op ‘wereldwijde problemen zoals corruptie, de klimaatcrisis en mensenrechten’. Via online vacaturebanken werden Amerikaanse freelancers aangesteld om berichten op de site te publiceren en zo de zichtbaarheid van de Russische invloed te beperken. De foto’s van de drie redacteuren die met naam en toenaam in het colofon stonden vermeld, bleken na onderzoek van Facebook door een computer gegenereerd.

Niets van dat alles, bezweert Peace Data – wie dat ook mogen zijn: ‘We kunnen met trots melden dat dit lelijke leugens zijn. Onze site is gebouwd voor en door het volk om een boodschap van vrede te verspreiden. Ze haten de waarheid en willen dat die oplost. Dat laten we niet gebeuren. ’