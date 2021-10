Facebook en Instagram voor sommige gebruikers opnieuw niet bereikbaar

Op Downdetector is het aantal probleemmeldingen sinds 20.30 uur enorm toegenomen. ‘We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten. We werken eraan om alles zo snel mogelijk weer normaal te maken en bieden onze excuses aan voor het ongemak,’ laat Facebook weten.

Vier dagen geleden lagen de sociale mediakanalen er meer dan zeven uur uit. Veiligheidsexperts gaan ervan uit dat een medewerker toen een mislukte update uitgevoerd heeft. De storing op maandag was de grootste ooit. Het blokkeerde de toegang tot apps voor miljarden gebruikers van Facebook, Instagram en WhatsApp. Politici riepen daarna op om de monopolie van het bedrijf te doorbreken.

Dit keer hebben minder mensen last van de storing.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.