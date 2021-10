Facebook deelt toekomstvisie in crisistijd: ‘metaverse’ zou in Europa 10.000 banen opleveren

Facebookbaas Mark Zuckerberg: ‘Het metaversum is het volgende hoofdstuk van ons bedrijf.’ Beeld Reuters

Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, heeft het over ‘een groot onderwerp’ en ‘het volgende hoofdstuk van ons bedrijf’. Anderen karakteriseren het als de toekomst van het internet. In een interview met techblog The Verge legt Zuckerberg het concept van het ‘metaversum’ als volgt uit: ‘Je kunt het zien als de opvolger van het mobiele internet. In plaats van te kijken naar content zit je er middenin.’

De naam metaversum (‘metaverse’ in het Engels) is ontleend aan het boek Snow Crash van sciencefictionschrijver Neal Stephenson. Het is een samenstelling van meta en universum, vrij vertaald: iets dat alles omvat. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ‘Het kan nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden,’ aldus Zuckerberg.

Avatar

Het concept blijft vaag: het meest concreet is dat je via een ‘avatar’ naar je werk kunt, mee kunt doen aan vergaderingen, events en winkels kunt bezoeken én kunt gamen. Belangrijk is dat je moeiteloos van de ene omgeving naar de andere kunt overstappen. Daarbij moet je dan een bril opzetten, zoals die nu al gebruikt wordt in bijvoorbeeld virtual reality-spellen. Facebook is al bezig met de verdere ontwikkeling van deze Oculusbril.



Volgens Zuckerberg moet zijn metaversum toegankelijk worden via alle verschillende soorten platforms: virtual reality, augmented reality (bijvoorbeeld een normale bril waarop tekst wordt geprojecteerd), de pc, mobiele apparaten en spelcomputers. En, zo benadrukt hij: het metaversum wordt niet ontwikkeld of gecontroleerd door één enkel bedrijf. Zoals Facebook, bijvoorbeeld.

Een voorbeeld van een Oculusbril. Beeld AFP

Aandacht afleiden

Critici zien deze formulering en het moment van de bekendmaking als een manier om de aandacht af te leiden van de storm waarin Facebook al een tijd verkeert. De invloed van het bedrijf op onder meer de Amerikaanse verkiezingen (door het niet hard genoeg aanpakken van nepnieuws) is inmiddels een bekend verhaal. Deze maand nog verklaarde een klokkenluider, ex-werknemer Frances Haugen, dat het bedrijf de eigen groei veel belangrijker vindt dan het welzijn van de gebruikers.

De technologie die nodig is voor het metaversum is overigens nog lang niet klaar. Zuckerberg schat dat het zeker tien tot vijftien jaar duurt voordat we er echt iets mee kunnen. Wat hem betreft zijn er alleen al in Europa zo’n tienduizend banen te vergeven voor de ontwikkeling ervan. Dat zijn dan met name ‘zeer gespecialiseerde technici’. Investeerders zouden staan te dringen. Niet zozeer omdat ze precies weten wat er gaat komen, maar wel uit angst om het volgende grote project van Zuckerberg te missen.