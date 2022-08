Fabrieken in China dicht vanwege hitte, gevolgen ook in Europa te merken

Het is puffen en zweten in grote delen van China. Beeld REUTERS

Doordat in grote delen van het land nauwelijks regen valt, daalt het waterpeil in de rivieren razendsnel. En rivierwater is belangrijk voor de Chinese energievoorziening. Waterkrachtcentrales, zoals de bekende Drieklovendam in West-China, leveren zo’n 38 procent van de energie in het land, volgens een recent overheidsrapport. Fabrieken zoals die van Foxconn in de provincie Sichuan, waar onder meer de Apple iPad gemaakt wordt, zijn daarmee afhankelijk van een hoge waterstand.

En dus besloot de overheid in Sichuan deze week tot vergaande rantsoenering van energie. Veel fabrieken zijn gesloten en kantoren moeten het zonder airco stellen. Omdat de provincie cruciaal is in de productieketen van veel elektronica, zullen volgens experts leveringstijden van veel producten oplopen.

Zoveelste hapering voor fabrieken

Voor die fabrieken is dit de zoveelste hapering in de productie dit jaar. Eerder kwamen duizenden productielijnen al stil te liggen vanwege strikte lockdowns in het land. En nog altijd is het vanwege de maatregelen zeer moeilijk om aan grondstoffen te komen. De hele toeleveringsketen heeft er last van. En omdat veel producten in Europese winkels, zoals elektronica en witgoed, uit China komen, betekent dat lange levertijden. De huidige droogte versterkt dat probleem.

Volgens Mirko Woitzik, analist bij Everstream Analytics, zal de schade groot zijn. “De schade zal waarschijnlijk net zo groot zijn als bij de lockdowns,” aldus Woitzik tegenover Quartz. Er zijn nu al zes provincies waar energie voor zowel bedrijven als particulieren op rantsoen is gezet. Volgens de analist werd er bij de lockdowns nog enigszins gestuurd op capaciteit in de productieketen. Maar met de huidige energietekorten is dat niet mogelijk, en dus gaan er meer fabrieken dicht.

Voedselproductie ook in de knauw

Het zijn niet alleen elektronische producten die langer op zich laten wachten, ook voedselproductie krijgt een knauw als gevolg van de droogte. Volgens Chen Tao van het Nationale Weerobservatiebureau komt de landbouw in het zuiden van China onder grote druk te staan. “Bijvoorbeeld theebomen en fruit zoals citrus en mango zijn zeer kwetsbaar met deze hoge temperaturen.”

Volgens experts zullen hittegolven als deze in de nabije toekomst vaker voorkomen, als gevolg van klimaatverandering. Ook is het voor China vrij uniek dat bijna het hele land onder extreme hitte zucht. Normaliter is dergelijke hitte meer plaatselijk. “De intensiteit van deze hitte kan een record worden dat we sinds 1961 niet hebben gezien,” aldus Chen Lijuan van het Nationale Klimaatcentrum. Volgens Chen zal de hitte verdwijnen, maar kan de droogte nog voortduren tot in het najaar.

Beperkt effect van maatregelen

China neemt maatregelen om de droogte tegen te gaan, maar de effecten daarvan zijn beperkt. Zo wordt in sommige provincies met speciale raketten op de wolken geschoten om regen te veroorzaken. Daarnaast zijn verschillende waterreservoirs geopend om rivieren zoals de Jangtse enigszins op peil te houden. Het helpt een beetje, maar het kan de droogte niet keren.

In staatsmedia wordt her en der gewaarschuwd voor de sterke zon. ‘Kom niet te veel in de zon, en blijf binnen zolang het kan,’ klinkt het. In de provincie Jiangsu, vlakbij Sjanghai, worden zelfs automobilisten gewaarschuwd: doordat de temperatuur op het wegoppervlak op kan lopen naar maar liefst 72 graden, is een klapband een reëel risico.

En dus puft China door. Meteorologen verwachten dat de extreme hitte nog minstens een week aanhoudt. Maar met de algemene stijging van temperaturen is de kans groot dat het probleem zich de volgende zomer weer aandient.