Extreme hitte: van zware branden in Griekenland tot nachtelijk record in Death Valley

Buurtbewoners proberen een huis te beschermen tegen de grote brand in de omgeving van Lagonisi, zo’n 35 kilometer van Athene. Beeld Spyros BAKALIS/AFP

Lachende gezichten in Death Valley, Californië. Bezwete gezichten ook, want het is heet, erg heet. Geen probleem voor de bezoekers – petje op, gestoken in luchtige kleding – want de verzengende hitte is precies de reden voor hun aanwezigheid.

Een dikke honderd jaar geleden werd hier 56,67 graden Celsius gemeten, nog altijd de hoogste temperatuur ooit geregistreerd. Maar deze week zou dat record kunnen sneuvelen, vandaar ook de bezoekers. Vrolijk poseren ze bij een bord dat de temperatuur aangeeft: 54 graden, zo leggen de camera’s van de BBC vast.

Zo warm is het niet echt, legt een ranger uit aan de BBC: “Het bord is van metaal en staat vol in de zon, eigenlijk is het een paar graden koeler.” Het record uit 1913 staat nog overeind. Maar, zegt diezelfde ranger, de zomers in Death Valley worden steeds extremer. “Zeven van de tien heetste zomers ooit gemeten dateren van de laatste zeven jaar.”

Drie continenten

Als het ergens bloedjeheet moet zijn, dan maar hier. De naam zegt al genoeg: Death Valley. Maar dat is te kortzichtig gedacht, zo ziet ook één eenzame demonstrant. Hij houdt een bordje omhoog: ‘Dit is de klimaatcrisis.’ Op meerdere plekken wereldwijd, verspreid over drie continenten, is het extreem warm. In Death Valley, maar ook in andere delen van Noord-Amerika, Azië, Noord-Afrika en Zuid-Europa worden deze week temperaturen verwacht van boven de 40 graden.

Begin deze maand werd wereldwijd de warmste week ooit gemeten, na ook al een recordhete juni. Toen al waarschuwde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat weerfenomeen El Niño (dat eens in de twee tot zeven jaar voorkomt) nog maar net is begonnen. Meer hitterecords, maar ook droogte of juist zware regenval, liggen de komende maanden in de lijn der verwachting.

Op sommige plekken zijn natuurbranden uitgebroken. De Griekse brandweer is bijvoorbeeld al dagen bezig met het blussen van meerdere branden. Ook in Zwitserland en op de Canarische Eilanden was het raak.

Vaker en vaker

“Dit extreme weer – dat in ons opwarmende klimaat steeds vaker zal voorkomen – heeft een enorme impact op onze gezondheid, op ecosystemen, economieën, de landbouw en de energie- en watervoorziening,” zei Petteri Taalas, de Finse secretaris-generaal van de WMO, deze week. “Het benadrukt nog maar eens de urgentie om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te beperken.”

Uitpuffende toeristen voor het Colosseum in Rome, honderden forensen met paraplu’s in Tokio, Palestijnse kinderen in een opblaaszwembad: beelden van mensen in de hitte gaan de wereld over. Het regent waarschuwingen om op te passen in de hitte. Voor de bezoekers van Death Valley is er weinig aan de hand, al is de hitte ook voor hen verpletterend. Zij stappen als het te gortig wordt, zo weer hun auto in. Problematischer is het voor de honderden miljoenen mensen die wonen in gebieden waar het nu zo heet is – en waar het steeds vaker extreem warm wordt.

Ouderen, bijvoorbeeld. Maar ook bezorgers, bouwvakkers, brandweerlieden: mensen die hun werk niet zomaar vanuit de koelte van de airco kunnen uitvoeren. “We moeten beter ons best doen om onze samenleving aan te passen op wat helaas het nieuwe normaal wordt,” zei WMO-baas Taalas dan ook.

Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts, zo waarschuwde de WMO. “Langdurig hoge nachtelijke temperaturen maken dat het lichaam niet kan herstellen van de hitte overdag,” zei John Nairn, WMO-adviseur voor extreme hitte. Wat dat betreft noteerde Death Valley mogelijk al wel een record (de controle loopt nog, meldt New Scientist): in de nacht van zondag op maandag was het er tussen 12 en 1 uur bijna 49 graden.

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.