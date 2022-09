Extreemrechtse partij zorgt voor aardverschuiving in Zweedse politiek

Stemmen worden geteld in Stockholm. Pas na de telling van de zogenoemde woensdagstemmen, waaronder de briefstemmen van in het buitenland woonachtige Zweden die halverwege de week aan de resultaten worden toegevoegd, komt de officiële winnaar uit de bus. Beeld Tim Aro/AP

De nek-aan-nekrace in de Zweedse parlementsverkiezingen tussen het linker- en het rechterblok is nog niet beslist. Maar terwijl de definitieve uitslag nog op zich laat wachten, is er één partij die in ieder geval de vlag uithangt: de extreemrechtse Zweden Democraten, met wortels in neonazistisch gedachtegoed, is met zo’n 20 procent van de stemmen de op een na grootste partij.

Daarmee hebben ze de centrumrechtse Moderaten verstoten van hun positie als grootste oppositiepartij. De Sociaaldemocraten staan met zo’n 30 procent van de stemmen nog steeds op nummer één, maar dat biedt geen enkele garantie dat partijleider Magdalena Andersson in het zadel blijft als premier. Niet de grootste partij, maar het grootste blok levert in Zweden doorgaans de minister-president. Met de zege van de Zweden Democraten lijkt politiek rechts een overwinning op de gevestigde, centrumlinkse orde binnen handbereik te hebben.

Eén zetel verschil

De exitpolls van zondagavond wezen aanvankelijk op een nipte overwinning voor de Sociaaldemocraten en hun bondgenoten. Maar nadat 90 procent van de stemmen geteld was, kantelde de balans naar rechts. Het rechtse blok leidt momenteel met een voorsprong van één zetel. Met de huidige stemverdeling kan het rekenen op 175 zetels, centrumlinks op 174.

Pas na de telling van de zogenoemde woensdagstemmen, waaronder de briefstemmen van in het buitenland woonachtige Zweden die halverwege de week aan de resultaten worden toegevoegd, komt de officiële winnaar uit de bus. En dan moet het proces van kabinetsformatie nog beginnen. Na de verkiezingen van 2018 duurde die vijf maanden.

“Ik ben klaar om een nieuwe en daadkrachtige regering te vormen,” sprak partijleider van de Moderaten Ulf Kristersson zondagavond. Premier Magdalena Andersson maande de bevolking tot geduld. “Vandaag kunnen we geen definitief verkiezingsresultaat verwachten. De komende dagen zal onze grote, democratische machine zijn werk moeten doen.”

Een heel nieuw gezicht

Maar ook als er deze week nog met een zetel of twee over en weer wordt geschoven, is de aardverschuiving in het politieke landschap een voldongen feit. De Scandinavische staat die lang bekendstond om zijn ruimhartige en sociale karakter, krijgt met de winst van de Zweden Democraten, en de reële mogelijkheid dat zij zich direct kunnen mengen in het regeringsbeleid, een heel nieuw gezicht.

De extreemrechtse partij is sinds de oprichting midden jaren negentig door de gevestigde orde altijd als paria beschouwd. Maar in de aanloop naar deze parlementsverkiezingen zagen de liberaal-conservatieve Moderaten zich gedwongen de deur naar samenwerking open te zetten, ondanks de aanzienlijke ideologische verschillen. Het was een bittere pil, die de partij slikte uit overlevingsdrang, zegt Patrik Öhberg, politicoloog aan de universiteit van Gotenburg. “Zonder hun steun zou het blauwe blok geen schijn van kans maken op een meerderheid.”

Criminele bendes

Niet alleen gematigd rechts, maar ook centrumlinks legde tijdens de verkiezingscampagne een verband tussen ‘migratie, segregatie en criminaliteit’. Zorgen over torenhoge energieprijzen, de privatisering van scholen en lange wachtrijen in de gezondheidszorg werden overstemd door een niet-aflatende focus op het snijvlak van immigratie en misdaad. Prominente partijleden staken elkaar naar de kroon met uitspraken die een paar jaar geleden nog ondenkbaar waren geweest.

Zo sprak Magdalena Andersson in augustus over het willen tegengaan van ‘Chinatowns en Little Italy’s’. “Te veel migratie en te weinig integratie hebben geleid tot parallelle samenlevingen waar criminele bendes wortel kunnen schieten.” Minister voor Migratie en Integratie Anders Ygeman haalde eerder de krantenkoppen door te suggereren dat geen enkel gebied meer dan 50 procent ‘niet-Noordse’ bevolking zou mogen hebben.

Ulf Kristersson verklaarde de afgelopen maanden onder geen beding een regering te willen vormen met de Zweden Democraten. Nu de extreemrechtse partij groter is dan de zijne is het nog maar de vraag of Kristersson wel zoveel te kiezen heeft.