Extreemrechts zorgt voor aardverschuiving in Spanje

De extreemrechtse partij Vox heeft voor een aardverschuiving gezorgd bij de Spaanse verkiezingen. Kwam het in april dit jaar voor het eerst in het parlement met 24 zetels, nu slaagde de partij erin het aantal zetels ruim te verdubbelen tot 52. Vox, geleid door de 43-jarige Santiago Abascal, is daarmee de derde partij van het land, achter de twee historische rivalen, de sociaaldemocraten (PSOE) en de conservatieven (PP).