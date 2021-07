Explosie op chemisch industrieterrein Leverkusen, vijf mensen vermist

Beeld AP

De hulpdiensten riepen omwonenden op binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook belangrijke snelwegen in de buurt werden afgesloten. De Duitse burgerbescherming sprak over extreem gevaar. Na metingen van de lucht in een deel van de regio concludeerde de brandweer rond de middag dat de bevolking daar geen gevaar meer liep.

Het ongeluk was bij de opslag met tanks bij de vuilverbranding, melden Duitse media. Een tank met oplosmiddelen stond urenlang in brand. Op het getroffen bedrijventerrein Chempark in Leverkusen tussen Düsseldorf en Keulen, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, is ook chemieconcern Bayer gevestigd. De knal was tot in de wijde omgeving te horen. Ook steeg er een rookpluim honderden meters de lucht in.