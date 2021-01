Explosie in Madrid, meerdere verdiepingen gebouw opgeblazen

Explosie in Madrid. Beeld Privébeeld

De oorzaak van de explosie is niet bekend. Mogelijk gaat het om een gasexplosie door een gaslek, zo melden Spaanse media. De explosie heeft veel schade aangericht. Via sociale media circuleren beelden van de ravage. Te zien is hoe meerdere woonlagen weggevaagd zijn. Het puin ligt tot ver in de omtrek.

Het is niet bekend hoeveel mensen in het pand aanwezig waren. Volgens de politie zijn er gewonden gevallen. Een verslaggever van de Spaanse omroep TVE meldt ook dat er meerdere gewonden zijn, maar gaf geen details. Een getuige zegt tegen TeleMadrid dat er minstens één persoon binnen vastzat. “De priesters die op de vijfde en zesde verdieping wonen zijn in orde. We proberen een vrijwilliger te vinden die bij ons werkt,” aldus de kerk. Hulpdiensten hebben dit nog niet bevestigd.

De explosie vond plaats aan Calle de Toledo (vlakbij de Puerta de Alcalá). Reddingsteams zijn ter plaatse. Omwonenden, waaronder inwoners van een naastgelegen verpleeghuis, worden geëvacueerd. Het ingestorte gebouw was een religieus complex, dat onderdak bood aan een opleiding voor priesters en maaltijden verzorg voor daklozen, vertelt een buurman aan persbureau Reuters.

Getuigen omschrijven de explosie als ‘extreem luid’. “We wisten niet waar het geluid vandaan kwam. We dachten allemaal dat het bij de school vandaan kwam. We gingen de trap op naar de top van ons gebouw en we konden de structuur van het gebouw en veel grijze rook zien,” zegt Leire Reparaz, die in de buurt woont.

