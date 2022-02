Experts over relletje rond coronapodcast: ‘Spotify heeft kwestie Neil Young slim opgelost’

Muzikant Neil Young haalde eerder deze maand zijn muziek van Spotify uit protest tegen een coronapodcast op het platform. Beeld Rebecca Cabage/Invision/AP

Heel erg zullen ze bij Spotify niet zijn geschrokken van de actie van Neil Young om zijn muziek terug te trekken van het audioplatform. De Canadese zanger (76) behoorde met zo’n 6 miljoen luisteraars per maand in de streamingwereld niet tot de top, waar collega’s als The Weeknd (86 miljoen), Ed Sheeran (75 miljoen) en Adele (59 miljoen) zich bevinden.

Toch onderneemt het beursgenoteerde bedrijf actie om mensen als Young (die in zijn actie werd gevolgd door collega’s Joni Mitchell en Nils Lofgren) niet meer tegen de schenen te schoppen. Een podcast als die van de Amerikaanse presentator Joe Rogan, waar misinformatie over het coronavirus en vaccinaties zou worden verspreid, is voortaan voorzien van een verwijzing naar sites van wetenschappelijk onderbouwde bronnen.

“Heel verstandig opgelost,” meent Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. “Zo blijft Spotify neutraal in de discussie. Ze willen hun publiek niet van zich vervreemden en als bedrijf win je het nooit in deze emotionele discussie. Covid-19 gaat over ziekte, sowieso al iets heel persoonlijks, en het inperken van vrijheden. Spotify blijft nu weg van meningsvorming en waagt zich niet aan censureren, want dat doe je nooit goed. Dan krijg je twijfelgevallen en discussies.’’

Relletje

Marketingexpert RupertParker Brady (Retaildenkers) ziet de geschiedenis zich herhalen. “Elk groot mondiaal platform wordt vroeg of laat in de niet te winnen coronadiscussie gezogen. Facebook, Google, Twitter en YouTube hebben dat ook allemaal op hun eigen manier al meegemaakt. Bij Spotify zien ze dit niet als een storm in een glas water, maar ze weten wel dat er over een paar weken of maanden weer ergens anders een relletje speelt dat de aandacht opeist. In de tussentijd zeggen ze dat ze hun voorwaarden gaan aanscherpen.”

Het is een schoolvoorbeeld van hoe zo’n brandje geblust dient te worden zonder al te veel merk- of reputatieschade. “Spotify kan wel leven zonder Neil Young, maar niet zonder de Adeles van deze wereld,” zegt Parker Brady. “Spotify is als de dood dat het niet langer gezien wordt als hét platform voor alle populaire muziek. Als de toppers meedoen met Neil Young, dan dreigt minimalisering en wordt je merk aangetast. Nu niet. Er zullen nauwelijks abonnees opzeggen vanwege Neil Young en Joni Mitchell.”

Schade valt mee

Desondanks leek de publiciteit van afgelopen week zijn weerslag te hebben op de beurskoers, waar Spotify flink inleverde. “Dat is een tijdelijk probleem,” verwacht hoogleraar Koelemeijer. “Toen Amazon de supermarktketen Whole Foods overnam, kelderde het aandeel meer dan 10 procent, maar dat is allemaal weer rechtgetrokken. Dat zijn golfbewegingen. Zolang het blijft bij Neil Young en het geen grootschalige boycot van topartiesten wordt, valt de schade voor Spotify wel mee.”

Voor Spotify is het vooral zaak om zelf buiten de coronadiscussie te blijven. Parker Brady: “Ze houden de kerk in het midden, zoals dat heet. Hooguit kan dit intern aanleiding zijn om nog eens goed te zoeken naar andere lijken in de kast. Stel je voor dat er muziek op Spotify staat die de Holocaust verheerlijkt, dan heb je de poppen aan het dansen. Maar Marco Borsato en Ali B staan er nog gewoon op. Zou dat anders worden na een veroordeling door de rechter? Ik denk het niet. Er blijven ook dan nog genoeg fans over die naar ze willen blijven luisteren.”