Expert over Poetins speech: hij ziet pro-westerse Russen als vliegen die je uitspuugt

Poetin tijdens zijn speech. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

“Ieder volk, zeker het Russische, kan de echte Russen onderscheiden van verraders. Deze verraders behandel je hetzelfde als een vlieg die in je mond terechtkomt: je spuugt ze uit. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n zuivering van onze maatschappij ons land sterker maakt.”

Keiharde taal van Poetin. Uitgesproken tijdens een bijeenkomst van de Russische veiligheidsraad, afgelopen woensdag. Niet alleen zijn woorden, ook de gezichtsuitdrukking van de Russische president sprak boekdelen. Terwijl zijn minister van Buitenlandse Zaken Lavrov meldde dat er vorderingen worden gemaakt tijdens de vredesonderhandelingen met Oekraïne, gaf juist de man die de oorlog kan stoppen weinig reden tot optimisme.

Waarschuwing

Zoals gebruikelijk gaf de Russische president het Westen overal de schuld van, maar deze keer uitte hij ook zeer dreigende taal naar zijn eigen bevolking. Tim Sweijs, defensie-expert bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) toont zich niet verbaasd over Poetins houding.

“Het is een waarschuwing aan iedereen die het waagt kritiek op zijn beleid te uiten. Want dat er steeds meer kritiek komt, is evident. Poetin zegt uiteraard dat de invasie volgens plan verloopt, maar de praktijk is een ander verhaal. Duizenden soldaten zijn gesneuveld, zijn troepen maken nog wel vorderingen, maar het gaat langzaam. De steun voor Poetin zal hoe dan ook afbrokkelen.”

Op dit moment ziet Sweijs nog geen man die handelt als een kat in het nauw. “Ik kijk vooral naar een dictator die alle aspecten van een totalitair regime belichaamt. Hij zaait angst in een poging het narratief van deze militaire operatie te regisseren. Hij wil niet alleen dat ‘gewone Russen’ zich koest houden, maar ook de elite. Hij maakte tijdens zijn toespraak ook een sneer richting oligarchen die er een westerse levensstijl op nahouden. Deze rijkaards moeten zich beseffen waar hun geld vandaan komt. Hij gaf het signaal ze te pakken als ze niet in de pas lopen.”

Of een steeds radicalere Poetin zijn beleid kan blijven volhouden, valt te bezien. Sweijs: “Ja, de economische sancties zijn fors. Maar het water staat de meeste Russen nog niet aan de lippen. Ze kunnen niet meer naar de Mac of Starbucks. Pas als er voedseltekorten komen en het leven onbetaalbaar wordt, kan het een ander verhaal worden. Daar vreest hij voor en dan kan er ook intern, vanuit zijn eigen kliek, een opstand ontstaan.”

“Niemand weet hoe het gaat eindigen met de positie van Poetin, maar vooralsnog zijn ze nog niet van hem af en moeten velen vrezen te worden opgepakt.”